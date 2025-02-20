別掉以輕心！研究：「阿斯巴甜」釀胰島素異常 血管堵塞風險增

「阿斯巴甜」是一種人造甜味劑，無糖可樂、Extra 口香糖均有添加。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究揭露，廣泛使用的人工甜味劑阿斯巴甜（aspartame）可能引起胰島素急速上升，進而促使動脈內脂肪斑塊堆積，增加文心臟病與中風風險。這項研究提醒消費者，即便選擇無糖產品，也應謹慎評估其健康影響。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，在市面上從無糖汽水到零糖冰淇淋等各類產品中，人工甜味劑被廣泛宣傳為健康的糖替代品。然而，即將發表於《細胞代謝》（Cell Metabolism）的研究指出，阿斯巴甜對血管健康的負面影響不容小覷。

請繼續往下閱讀...

瑞典卡羅林斯卡學院的心血管專家與臨床醫生組成的研究團隊發現，阿斯巴甜能使動物體內胰島素水平迅速飆升，這一過程與動脈粥狀硬化——即動脈內脂肪斑塊的堆積——密切相關。隨著時間推移，這種過程不僅引發局部炎症，還可能增加心臟病和中風的風險。

研究契機來自一個偶然觀察。主要作者、研究血管疾病的教授曹毅海回憶說：「當時看到一位學生正在喝無糖飲料，我便建議他深入探討這個現象。」正是這一提議，促使團隊展開連串實驗，以釐清阿斯巴甜影響胰島素釋放及其與心血管健康間的關聯。

在實驗中，研究人員每日以含有0.15%阿斯巴甜的飼料餵食小鼠，持續12週。根據劑量換算，這大約等同於人類每天飲用三罐無糖汽水。結果顯示，與對照組相比，阿斯巴甜餵食組的小鼠動脈內不僅出現更多、更大塊的脂肪斑塊，其炎症指標也明顯上升。

進一步分析發現，阿斯巴甜進入體內後迅速觸發胰島素釋放。科學家指出，這與人體內從口腔到腸道遍布的甜味受體有關。這些受體在感應甜味時通常會引導胰島素分泌，而阿斯巴甜高達糖200倍的甜度，很可能使這一反應過度。

更深入的研究發現，胰島素的飆升促使一種名為CX3CL1的免疫訊號在血管內長時間活躍。曹教授解釋道：「一般而言，血液的快速流動會將大部分化學物質迅速沖走，但CX3CL1卻能牢牢附著於血管內壁，猶如誘餌般捕捉經過的免疫細胞，加速斑塊的形成。」

這項研究首次闡明了阿斯巴甜如何透過胰島素激增及CX3CL1介導的機制，促進動脈斑塊的形成，為人工甜味劑潛在的心血管風險提供了新的解釋。隨著無糖食品日益普及，消費者在追求低糖生活的同時，也應理性看待其健康影響，未來相關研究有望為飲食指引提供更科學的依據。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法