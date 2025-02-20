健康網》顧好3臟腑增免疫防感冒！ 中醫授「日常4保健法」

中醫師表示，想要增強免疫力，飲食均衡、充足睡眠、適度運動及情緒穩定都很重要；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣變化大，日夜溫差明顯，常常一不注意就感冒了。中醫師邵禹豪表示，想要增強免疫力，可以從保養肺、脾胃、腎下手，這3個臟腑與免疫系統密切相關，像是飲食均衡、確保睡眠時間足夠、適度運動及情緒穩定，都是維持身體健康之道。

邵禹豪於臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文指出，經常感冒的人，通常與氣虛體質或陽虛體質有關，導致免疫功能不足，難以有效抵禦外來的病邪（風邪）。想要強化體質，可以透過以下2個基本的方法：

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第1步 去除風邪

許多這類患者在初次求診時，往往仍帶有輕微的感冒症狀，甚至合併上呼吸道過敏。此時，當務之急是先讓感冒徹底痊癒，才能進入下一個階段。

第2步 強化體質 固本培元

當感冒症狀穩定後，便可進一步調理體質，以提升免疫力，預防未來反覆感冒。從中醫的角度來看，肺、脾胃、腎三個臟腑與免疫系統密切相關：

●肺氣充足，防禦力強：肺是人體的第一道防線，負責將氣血輸布至全身，並形成保護層，以抵禦外邪侵襲。當肺氣不足時，人體的防禦能力就會下降，容易反覆感冒。

●脾胃健運，氣血充沛：肺氣的來源之一來自脾胃。若飲食不節、過度食用寒涼或過於精製的食物，長期下來，脾胃運化功能減弱，無法化生足夠的氣血來滋養肺臟，導致體質虛弱，免疫力下降。

●腎氣充盈，固本培元：另一個肺氣的來源則是腎。若長期過勞、熬夜、壓力過大、縱慾過度，會導致腎氣虧損，無法支撐肺氣生成，進而影響整體抵抗力。因此，補腎益氣往往是提升免疫力的重要治療策略之一。

中醫師指出，若長期過勞、熬夜，會導致腎氣虧損，進而影響整體抵抗力；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常保養4招 睡好助養腎

邵禹豪說，除了中藥調理與針灸治療外，日常生活中的保養也非常關鍵，他列出了以下4個方法，幫助民眾維持身體健康：

●均衡飲食：避免過多寒涼、油炸或過度加工的食物。

●充足睡眠：晚上11點前入睡，養護腎氣，讓身體有足夠的修復時間。

●適度運動：適量的運動能促進氣血運行，有助於強化肺氣與脾胃功能。

●保持情緒穩定：中醫認為「肝木克脾土」，長期壓力大、情緒緊繃會影響脾胃功能，間接影響免疫力。適時放鬆、調適心情，也能幫助身體恢復平衡。

最後，邵禹豪提醒，強化體質並非一蹴可幾，而是需要循序漸進地調理。當感冒痊癒後，可以透過調養脾胃、補益肺氣與腎氣來提升整體免疫力，減少感冒發生的頻率。如果經常感冒、體質虛弱的人，建議尋求專業中醫師診斷，透過個人化的治療與調理，才能真正從根本改善體質。

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