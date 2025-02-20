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健康網》萵仔菜心脆嫩爽口！ 農糧署授「1菜2吃」方法

2025/02/20 11:45

農糧署分享，萵仔菜心通常以葉、莖2個部位來做出不同料理，具1菜2吃的效果；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署分享，萵仔菜心通常以葉、莖2個部位來做出不同料理，具1菜2吃的效果；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您聽過或吃過「萵仔菜心」嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，它又稱「莖用萵苣」，口感清脆爽口，通常以葉、莖2個部位，分別做出不同料理，葉子多以清炒方式烹煮，莖部則較常做成涼拌菜，具1菜2吃的效果。

農糧署指出，萵仔菜心為「莖用萵苣」的別名，又被稱為嫩莖萵苣、萵筍或A菜心，是一種以莖部為主要食用部位的萵苣種類，約在民國38年引進臺灣種植，經品種改良後，自民國43年推廣至今，成為現今的莖用萵苣。

莖用萵苣口感脆嫩爽口，常作為醃漬或涼拌菜食用。農糧署分享莖用萵苣1菜2吃的撇步，買回家後，可先摘除葉子備用，再用刨刀刮皮，葉子可搭配蒜頭和香油，以清炒方式料理；莖部則可配蒜頭和辣椒，做成開胃的涼拌菜。此外，農糧署提醒，莖用萵苣非貢菜，貢菜又名為四季菜，與莖用萵苣完全不同類，屬於萵苣的一種變體。

最後，農糧署列出莖用萵苣及莖用芥菜2種菜心差異，幫助民眾辨認：

●莖用萵苣：為菊科萵苣屬，產地多為嘉義。挑選方式建議選擇葉片不彎曲不枯萎，莖中下部位為較粗棒狀，越高越粗纖維越高，口感越不好。

●莖用芥菜：俗稱大心菜、 菜心，為十字花科藝薹屬，產地多為彰化、雲林。市場上多數以去除葉片販售，料理方式適合製成醃漬小菜或是熱炒，且菜心有少許甜味因此也適合燉湯。至於挑選方式，則建議選擇有重量感、莖部粗細適中、注意是否空心、根部不乾燥或纖維化。

農糧署表示，莖用芥菜俗稱大心菜，料理方式適合製成醃漬小菜或是熱炒。（資料照）

農糧署表示，莖用芥菜俗稱大心菜，料理方式適合製成醃漬小菜或是熱炒。（資料照）

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