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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

季節變換感冒多 中醫兼顧體質養生

2025/02/20 11:22

季節變換感冒多，衛福部新營醫院中醫科醫師黃雅倫表示，中醫強調「治未病」，也就是先洞見疾病，採取預防性治療，減低發病或病情轉變的可能。（部立新營醫院提供）

季節變換感冒多，衛福部新營醫院中醫科醫師黃雅倫表示，中醫強調「治未病」，也就是先洞見疾病，採取預防性治療，減低發病或病情轉變的可能。（部立新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕念國中的小華早上醒來發現自己些微發燒，並且伴隨口乾舌燥和喉嚨不舒服；上班族王先生年後開工抱病號，陸續出現頭痛、咳嗽和流鼻水。衛福部新營醫院中醫科醫師黃雅倫表示，中醫強調「治未病」，也就是先洞見疾病，採取預防性治療，減低發病或病情轉變的可能。

黃雅倫說，中醫觀點裡的一般感冒與流行性感冒，不單單只是病毒上的差異，病情變化的過程與表現出來的症狀更是治療的依據。許多人的觀念認為中醫只能治療特定的慢性疾病，其實不然，治療感冒中醫會是很好的選擇，尤其對於有過敏體質的人、工作壓力大過度勞累的人，以及反覆感冒、免疫力較差的人，在兼顧體質的辯證施治下，都有助於緩解當下的不適以及避免病情的拖延與轉重。

接近2月的尾聲，季節轉換時期，部立新營醫院中醫因感冒而尋求協助的患者越來越多，典型的呼吸道症狀和各種接踵而來的不適，擾亂學習和工作的效率，也影響生活品質。黃雅倫表示，關於感冒，天氣多變化的初春時節，正是養肝護胃，提升免疫力的好時機，除了勤洗手、日常保暖、避免直接吹風淋雨外，充足的睡眠更是關鍵。

中醫理論認為晚上11點到凌晨3點，是膽經與肝經循行的時間，如果能把握正確的時間躺臥休息，便可讓肝臟充分休息，達到養肝的功效。飲食調養的部分，春季可以多攝取綠色蔬菜如韭菜、青花菜、菠菜和油菜，少吃酸味減少肝氣過旺，並且多食甘味食物以增養脾胃之氣，例如蓮子、蓮藕、南瓜、荸齊和香蕉。中藥方面，黃耆補中益氣、紅棗養血安神、枸杞清肝明目、山藥健脾養胃，日常泡茶或煲湯皆可以幫助提升免疫力，減少反覆感冒的機會。

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