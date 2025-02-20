疾管署增購公費流感疫苗 桃市9630劑明開放11類人接種

疾管署增購公費流感疫苗，桃園9630劑配額限11類高風險接種。（桃市衛生局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕藝人大S在日本旅遊因流感及併發症不治，引起國內搶打流感疫苗。桃園市政府衛生局表示，大S過世後原有2萬8000多劑流感疫苗已經全部打完，疾管署增購的10萬劑預估桃園可配得9630劑，符合接種資格民眾可以洽詢204家合約院所、13區衛生所打疫苗。

另外，衛生局於台灣燈會現場有救護站，也可以打公費流感（符合資格者）和新冠疫苗。2025台灣燈會在桃園主燈區於12日開展，衛生局提升民眾群體免疫力，即日起至23日的下午5點至晚上8點在機捷A18高鐵桃園站的4號服務站的救護站設置疫苗接種（高鐵北路一段）提供快速便利的疫苗接種服務，民眾接種COVID-19 JN.1及流感疫苗，完成接種者加贈蹓蹓蛇提燈，每日限量200個另可獲市集抵用券80元，數量有限送完為止；疫苗接種對象需滿12歲未曾接種或與前1劑新冠疫苗間隔84天以上，請攜帶健保卡。

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衛生局說明，可配得的9630劑明天（20日）開放高風險族群，適用對象為含65歲以上長者、6個月以上至國小入學前的幼兒、國小至高中學生等11類高風險族群（可上衛生局官網查詢），尚未接種流感及新冠疫苗符合對象的民眾，應儘速接種。如有流感或新冠疫苗接種相關問題，可撥打衛生局防疫專線0800033355或1999市民服務熱線諮詢。

依據疾病管制署統計，去年9月1日至今，全國確診495例新冠肺炎併發重症，65歲以上占78.2％， 累計105例死亡個案，另流感重症病例自去年10月至今確診905例，有183例死亡個案，威脅不容小覷，流感重症及新冠肺炎併發重症者中，超過9成皆未接種疫苗，且兩者死亡病例多為65歲以上高齡者。

疾管署增購公費流感疫苗，桃園9630劑配額限11類高風險接種。（桃市衛生局提供）

桃市衛生局在2025台灣燈會的救護站也提供打疫苗服務。（桃市衛生局提供）

疾管署增購公費流感疫苗，桃園9630劑配額限11類高風險接種。（桃市衛生局提供）

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