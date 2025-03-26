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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

未滿月男嬰染腸病毒不治 醫示警伊科今年恐大流行

2025/03/26 05:30

▲成人感染腸病毒時，症狀通常較不明顯，容易疏於防護而傳染給嬰幼兒，家有嬰幼兒的民眾一定要注意個人衛生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲成人感染腸病毒時，症狀通常較不明顯，容易疏於防護而傳染給嬰幼兒，家有嬰幼兒的民眾一定要注意個人衛生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布今年第2例腸病毒死亡，為北部未滿1個月男嬰感染伊科病毒11型，由於伊科病毒多年未流行且國內孕齡女性相對缺乏抗體，醫師示警不排除今年出現大流行，3個月以下新生兒是感染併發重症的高風險對象，家長須注意！

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名男嬰有早產狀況，曾因呼吸窘迫收住於兒童加護病房，並於出生約3週大時，陸續出現低血氧、發炎指數與肝指數上升，給予抗生素治療，又發生血小板低下，後續腎臟與心臟功能惡化、凝血功能異常，最後因敗血性休克與多重器官衰竭，在3月17日、發病後約1週死亡。家庭接觸者與同病房新生兒及醫護人員均無症狀，感染源待釐清。

伊科病毒11型 1歲以下威脅大

台大醫院小兒感染科主任呂俊毅示警，以往腸病毒於4月開始流行，6月進入高峰，但從去年底到現在陸續出現零星重症，且不是過往熟悉的EV71、D68型，而是伊科病毒11型，容易發生在1歲以下嬰兒，尤其是小於3個月的寶寶。

呂俊毅解釋，伊科病毒11型沒有一般腸病毒常見的手足口病、疱疹性咽峽炎，症狀表現反而是發燒、活動力下降等，一旦新生兒感染且出現症狀，恐演變成腦炎引發昏迷、抽筋，肝炎導致凝血功能與肝功能異常、黃疸，心肌炎造成心臟衰竭等，最後進展到敗血症、多重器官衰竭死亡。

「不排除今年伊科病毒會大流行！」呂俊毅指出，台大醫院近年曾進行臍帶血研究發現，相對於其他腸病毒型別，國內育齡女性體內含有伊科病毒抗體的比例較低，換句話說，連帶胎兒對伊科病毒的防護力也會相對低，在今年已出現3例伊科病毒11型重症，其中2例死亡下，醫療院所、產後護理之家、坐月子中心等應提高警覺且注意防範措施。

疾管署副署長曾淑慧表示，上週腸病毒門急診就診為3878人次，仍處於低點波動，尚未進入流行期，預估今年主要流行克沙奇A16、A6型，以及伊科病毒11型，其中伊科病毒11型上一次較大流行發生在2018年，將持續監測是否有大流行跡象。今年累計3例腸病毒重症，其中2例死亡，均感染伊科病毒11型。

類流感降溫 研判已脫離流行期

另外，上週類流感門急診就診約11萬人次，曾淑慧指出，整體研判流感疫情已脫離流行期，新冠也處於低點，但近3週有緩步上升跡象。

▲疾管署防疫醫師林詠青表示，伊科病毒或克沙奇B型病毒為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒類型。（資料照）

▲疾管署防疫醫師林詠青表示，伊科病毒或克沙奇B型病毒為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒類型。（資料照）

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