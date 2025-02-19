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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》不能沒有止痛藥？ 醫揭持續經痛6原因

2025/02/19 21:54

醫師指出，經痛是因為子宮內膜剝落時釋放的前列腺素，導致子宮收縮的痙攣，因此不會痛反而是幸運兒；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，經痛是因為子宮內膜剝落時釋放的前列腺素，導致子宮收縮的痙攣，因此不會痛反而是幸運兒；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性到婦產科就醫除了懷孕之外，大多是為了「月經失調」或是「經痛」，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹強調，經痛是因為子宮內膜剝落時釋放的前列腺素，導致子宮收縮的痙攣，因此不會痛反而是幸運兒，經痛通常沒有大問題，但如果痛到受不了，不吃止痛藥無法正常生活，就要懷疑是不是有其他問題。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文指出，子宮內膜異位症是引起經痛的一個常見原因，是指子宮內膜組織生長在子宮以外的位置，例如卵巢、腹腔等處。每次月經來臨時，這些異位的組織也會像正常子宮內膜一樣脫落，但無法順利排出，造成劇烈疼痛。如果經痛嚴重到需要頻繁服用止痛藥，或是伴隨經量過多，務必及早尋求醫師協助。

●荷爾蒙失調：月經的正常運行由荷爾蒙（如雌激素與黃體素）共同協調。如果荷爾蒙分泌不平衡，可能導致月經不規律，甚至出現經痛或經量異常的情況。像是壓力過大、睡眠不足、不健康的飲食，甚至是過度運動，都有可能造成荷爾蒙失調。所以要記得保持規律的生活作息與均衡飲食。

●多囊性卵巢症候群：多囊性卵巢症候群是一種常見的內分泌疾病，會導致月經失調甚至停經 。這種情況通常伴隨其他症狀，如體重增加、臉上多毛或痤瘡問題 。這會影響卵巢的正常排卵功能，導致月經週期不穩定。如果懷疑自己有這種情況，會建議要儘快就醫檢查。

●子宮肌瘤：子宮肌瘤是女性生殖器官中最常見的良性腫瘤，一個典型的症狀經痛與月經量過多。肌瘤的大小和位置會影響症狀的嚴重程度，一些女性甚至可能因失血過多導致貧血。

張瑜芹建議，定期做婦產科檢查（如超音波檢查）可及早發現子宮肌瘤，並選擇適合的治療方式。

●壓力與情緒因素：壓力與情緒波動也是造成經痛與月經失調的重要原因之一 。當你面臨長期壓力或情緒緊張時，體內的壓力荷爾蒙（如皮質醇）會影響月經的正常運行。雖然工作或念書都很累，但放鬆身心是改善月經問題的有效方法，建議可以試著每天花點時間進行深呼吸、冥想或做自己喜歡的事情。

●過度減重或體重過輕：體脂肪過低可能會影響荷爾蒙的分泌，導致月經失調或停經。特別是採取極端節食方式的女性，更容易出現月經異常問題。並提醒，健康的減重方式應該是漸進的，並避免犧牲營養平衡 。

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