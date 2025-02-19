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健康網》衝馬桶第一名？ 攝護腺肥大7徵兆中幾項

2025/02/19 21:36

醫師指出，尿流細小、排尿中斷、用力解尿、尿不乾淨、頻尿、急尿、夜尿都是攝護腺肥大的徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，尿流細小、排尿中斷、用力解尿、尿不乾淨、頻尿、急尿、夜尿都是攝護腺肥大的徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據統計，平均50歲以上男性約有40-50%有攝護腺肥大；60歲以上有50%、86歲以上9成的男性有攝護腺肥大，在中老年男性身上十分常見，恆昕泌尿科診所在臉書指出，尿流細小、排尿中斷、用力解尿、尿不乾淨、頻尿、急尿、夜尿都是攝護腺肥大的徵兆，如有出現這些狀況應該儘速就醫，別讓小便成為大問題。

泌尿科醫師陳鈺昕說明，攝護腺肥大是攝護腺的良性增生，其發生原因主要是隨著年齡增長、與男性荷爾蒙的不平衡造成組織的增生，進一步造成攝護腺肥大引起排尿障礙，而遺傳因子、代謝症候群與肥胖者，都有較大的機率罹患攝護腺肥大。

陳鈺昕表示，攝護腺肥大的治療方法則以藥物治療與手術治療為主，無論是長期服藥還是接受手術治療，最重要的是與專業的泌尿科醫師溝通討論，根據個人情況找出最適合的治療選擇。

攝護腺肥大徵兆

1.尿流細小：排尿流速變慢、細小無力。

2.排尿中斷：排尿時，尿流會中斷再繼續。

3.用力解尿：解尿時需借助肚子出力才能排出。

4.尿不乾淨：排尿完仍有沒尿乾淨的感覺。

5.頻尿：排尿完，未滿兩小時後又再去排尿。

6.急尿：有時尿急，會有來不及上廁所的情況。

7.夜尿：夜晚入睡期間，需起床小便數次。

攝護腺的日常保健

●多喝水、不憋尿。
●凱格爾運動。
●避免飲酒或吃辣。
●均衡飲食、多吃蔬菜水果。
●多攝取茄紅素（如番茄、西瓜、木瓜）。
●50歲以上男性，建議每年定期檢測。

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