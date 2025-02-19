健康網》一開車就飆三字經？ 路怒症4徵兆自我檢測

中醫師指出，若路怒症的行為已經嚴重影響生活，且發生頻率一年超過三次或一個禮拜超過兩次、持續超過兩個月以上，那就需要正視和處理了；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕28歲的劉小姐發現男友每次開車，都把路上所有人的祖宗十八代問候一遍。54歲溫文儒雅的陳老師，是眾人眼中的好好先生，但他一摸到方向盤就秒變「阿修羅」！屏東馬光中醫診所醫師周美珊指出，相信很多人都對「路怒症」不陌生，肯定也見過有人或自己在開車的時候被激怒過。但這就是路怒症了嗎？其實未必，可透過4個情況來自我檢測。

路怒症自我檢測表

●開車時容易出現緊張、焦躁和憤怒等負面情緒。

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●塞車即暴怒，沿路咒罵路人、機車、交通燈，甚至天氣、政府和命運。

●視交通規則如無物，如隨意變換車道、闖紅燈等。

●故意對其他車子做出挑釁行為，比如狂按喇叭、下車吵架等。

周美珊表示，在高壓的日常生活，開車時有些不耐煩或抱怨也算是合情合理，如若路怒症的行為已經嚴重影響生活，且發生頻率一年超過三次或一個禮拜超過兩次、持續超過兩個月以上，那就需要正視和處理了。

中醫師指出，如果一個人性情急躁，容易動怒，在中醫稱為「喜怒」、「易怒」，跟「肝」息息相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

易怒與「肝」息息相關

她指出，一般來說，路怒症也同時伴隨著其他的情緒障礙，折磨自己也折磨著身邊的人，卻求助無門。其實，在處理路怒症和情緒障礙相關的問題上，中醫CAN HELP！

她說，《黃帝內經》提到「肝藏血，血有餘則怒」，「血并於上，氣并於下，心煩惋善怒。」如果一個人性情急躁，容易動怒，在中醫稱為「喜怒」、「易怒」，跟「肝」息息相關。

緩解路怒症，中醫教按5穴位。（馬光中醫診所提供）

5穴位穩定心神

周美珊表示，要緩解路怒症或易怒等相關問題，除了尋求專業中醫的治療，也可以從穴位按摩的方式來處理。特別是在急躁憤怒的當下，不如來按按肝經上的穴位。

比如太衝穴、期門穴。太衝穴是肝經的原穴，搭配期門穴，可加強緩解急躁易怒的療效；此外，神門穴、勞宮穴和內關穴，對於安神定志，穩定心神都有很大的幫助！

屏東馬光中醫診所醫師周美珊。（馬光中醫診所提供）

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