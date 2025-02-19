公費流感疫苗高雄增配約1.2萬劑 限高風險族群明起開打

增配公費流感疫苗自明天起開放11類高風險對象接種。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕藝人大Ｓ徐熙媛流感併發肺炎逝世後，爆發民眾搶打流感疫苗熱潮，中央疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，高雄獲增配1萬2270劑，明（20）日起開放長輩、學齡前幼童等11類高風險族群接種至疫苗用罄。

高雄市衛生局指出，增配的1萬2270劑公費流感疫苗，20日起於全市516家合約診所接種，開放對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專3年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類族群。

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高雄市516家合約院所名單已公告於衛生局官網「流感疫苗專區」，並將於每日上午8點30分及下午6點更新合約院所疫苗庫存情形，符合資格民眾且2024年10月1日以後未接種流感疫苗者可就近預約接種。

目前高雄市65歲以上流感疫苗接種率約為5成、學齡前幼兒接種率約7成，呼籲年長者及嬰幼兒族群儘速完成疫苗接種，同時也應養成良好的衛生習慣，生病發燒時減少出門，出現上呼吸道症狀時請儘速就醫，必要時依醫師處方接受抗病毒藥劑治療。

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