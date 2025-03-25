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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》新北注意！明日臭氧高、空品爆橘 敏感族注意

2025/03/25 20:15

據環境部監測，新北市空氣品質不佳，可能持續到明日。國健署建議大眾出門佩戴口罩。（圖取自freepik）

據環境部監測，新北市空氣品質不佳，可能持續到明日。國健署建議大眾出門佩戴口罩。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕敏感的你，可能察覺：空氣品質變差了。環境部提醒，今（25）日北部、中部、高屏地區、三義地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。同時，新北市環保局提醒，明（26）日預測空氣品質可能達橘色提醒等級，影響敏感族群，提醒盡量減少外出，或準備口罩。

新北市環保局在粉專「新北i環保」談到，依環境部預報資料顯示，今明兩天（3月25日、26日） 受高壓迴流及光化作用影響，環境風場為偏東北風午後臭氧濃度易累積，造成短期空品不良，空氣品質情況將可能達到橘色提醒等級（AQI>100），對敏感族群健康有影響。環保局提醒市民朋友隨時留意最新空氣品質資訊狀況，若遇空品不良狀況，請減少外出或出門攜帶口罩。

新竹縣環保局衛教資料說明，離我們最近的臭氧，是因為工業、汽車所排放的廢氣在經過一連串化學反應後產生的二次污染物。其中 VOCs （有機揮發物）和 NOx （氮氧化物）就是來自工廠和汽機車排氣管所排出的廢氣，在遇到強烈陽光照後，就會和空氣中的氧結合形成臭氧。通常臭氧濃度最高值多會出現在下午2時到4時左右，也就是陽光最強、溫度最高的時間。

國健署說明，在空氣品質較差的時候，兒童、老年人、心血管疾病患者、慢性呼吸道疾病患者、糖尿病患者、孕婦及肥胖者等過敏族群，出門要戴口罩及減少戶外停留時間，如出門也應多使用大眾運輸系統。另外，因戶外運動會加速心肺活動，對於健康影響加大，建議民眾近日減少戶外運動，並做好自我保護措施。

如何自我保護，減少空氣污染暴露？國健署提醒下列幾點：

1.建議外出可戴口罩（一般外科用口罩可達70-80%之過濾效果）。

2.應減少在戶外活動時間，或改變運動型態，尤其是老人和兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

3.由室外進入室內時，可加強個人衛生防護，例如洗手、洗臉、清潔鼻腔。

4.建議適當關閉窗戶。

5.運動員需減少室外練習頻率。

6.生活作息規律，適當運動，維持身體健康狀態。

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