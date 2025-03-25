健康網》心臟病患都要限水？ 醫：錯！喝水太少恐心梗

醫師提醒，水分不夠會造成血液更為濃稠，使得血栓容易產生，引發心肌梗塞；如果血管因此而收縮，也會導致血壓上升；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心臟病患者怕水腫，大多以為要限水，不過，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，其實大部分的病人反而是喝水不夠！包括高血壓、冠心症、心律不整的患者都應該要充分喝水，水分不足可能會導致血管收縮、血液濃度上升，增加心臟病的風險，且在脫水狀態會引發頭昏、心悸及疲勞。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，心臟衰竭的患者，因為容易水分滯留在四肢與肺臟，需要適當控制水分；但建議您一定要和醫生討論喝水的量，臨床上有不少患者限水過了頭，反而導致副作用或是腎臟功能受損的情況。

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水分不夠血液濃稠易血栓

劉中平表示，人的身體超過6成是用水組成的，血液中的血漿更超過90%是水，所以如果水分不足的時候，血液循環量會隨之下降，心臟因而要更強力來收縮，心跳的次數也要增快才能夠滿足全身的代謝需求。此外，水分不夠會造成血液更為濃稠，使得血栓容易產生，引發心肌梗塞；如果血管因此而收縮，也會導致血壓上升。

醫師指出，高血壓、冠心症、心律不整的患者都應該要充分喝水，水分不足可能會導致血管收縮、血液濃度上升，增加心臟病的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）



心臟衰竭患者注意補水

他提到，一般人在水分不足的時候會因為口渴而去喝水，但是心臟衰竭的患者因為血液循環量不夠就會有口渴的感覺，使用利尿劑也會讓病患覺得嘴巴很乾，這樣會讓人體無法分辨到底是水分不夠的口渴還是其他原因造成的。而且所有的醫療人員和家屬都不斷向病人叮嚀要控制水分，在炎熱的季節，一不小心就會造成水分嚴重不足，反而導致心臟病發作。

至於要如何補水，劉中平說，一般建議成人每天要喝2500毫升的水，若有喝湯或吃富含水分的蔬果，可以把這部分的水量扣除。如果在兩天內就體重流失2公斤的話，就要考慮是不是水分限制太嚴格或是排出水分太多了。

他提醒，若是感覺疲憊、肌肉無力，頭暈或是心跳加快，就要考慮是不是有脫水的情況，請盡快和您的醫生討論水分的控制目標，規律每天量體重。水分調得好，可以減少很多不必要的藥物和不舒服喔！

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