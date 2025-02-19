只要走路5步！ AI無標記動作捕捉 將助神經退化疾病診斷

使用「輕量化無標記動作捕捉系統」，受試者只要走路5步，即可被精確記錄步態。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總、財團法人資訊工業策進會、陽明交通大學今（19日）簽署合作備忘錄，宣告研發的「輕量化無標記動作捕捉系統」將邁入下一步。使用此套系統的受試者，不必穿戴感測器或貼任何標記物，只要走路5步，在10秒內即可被精確記錄步態與動作，可望發展助於精準診斷與治療神經退化疾病等。

傳統的動作捕捉系統需要昂貴設備與專門空間，限制應用範圍，但陽明交通大學腦科技計畫記憶痕跡團隊開發的輕量化無標記動作捕捉系統，僅需4台高解析度相機，受試者也無需穿戴感測器或貼任何標記物，即可被精確捕捉3D關節位置。

請繼續往下閱讀...

陽明交大物理治療暨輔助科技學系助理教授施惠婷表示，受試者只要步行約5公尺，即可被精確記錄步態與動作，再透過AI（人工智慧）技術，可立即完成關節角度、腳跟位置、走路速度等分析。

台北榮總神經修復科醫師郭昭宏表示，此項創新技術可了解像是脊椎退化或脊髓損傷患者步態與正常人的差異，提供精確數據變化，作為診斷及治療的科學依據，未來也可推展到長照方面的整合，並希望透過蒐集更多相關數據，分析更多病人，擴展應用層面。

台北榮總、財團法人資訊工業策進會、陽明交通大學簽署合作備忘錄。（記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法