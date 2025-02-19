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健康 > 杏林動態

急診爆滿病床周轉告急！ 彰基「48小時零滯留」撐住了

2025/02/19 19:45

今年春節長假期加上近10年來最低溫，導致許多老年人、慢性病患者及心血管疾病患者健康狀況惡化，加上多種病毒流行，導致醫療資源緊張，急診室人滿為患。（彰基提供）

今年春節長假期加上近10年來最低溫，導致許多老年人、慢性病患者及心血管疾病患者健康狀況惡化，加上多種病毒流行，導致醫療資源緊張，急診室人滿為患。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年春節長假加上近10年最低溫，全台醫療量能面臨嚴峻挑戰，急診室擠滿病患，醫學中心走道上塞滿等候住院的病人，甚至推床用罄，只能用救護車擔架應急，新送來的病人更只能坐輪椅等待，甚至還出現情況緊急只能在地上執行搶救，被戲稱是「在地人」，高量能讓急診醫護感嘆「在台灣沒有生重病的資格！」更讓民眾深刻體會到生病跑醫院是件很痛苦的事，「少生病為妙！」

其實，這波醫療壓力除了氣溫驟降導致老年人、慢性病及心血管疾病患者病情惡化外，還受「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」（醫界稱「醫院個別總額制」）衝擊，醫院年度健保點數不得超過去年，否則將面臨打折，甚至「斷頭」不給付。

醫界痛批，這等於超量收治病人就是做白工，部分大型醫院甚至內部公告「若門診超過限額，診療費與績效獎金須打對折」，導致醫師擔憂收入縮水，不敢多收病患。

各大醫學中心因此陷入惡性循環，病床周轉困難，連急診都無法容納病患，醫界擔憂未來將有更多醫院選擇關床，導致患者更難住院。「病人越多，醫院賠越多！」這種荒謬現象讓第一線醫護疲於奔命，卻無計可施。

彰基是雲林、南投、彰化唯一的醫學中心，因此三個農業縣的急重難病人能否獲得最佳的照顧，攸關人命。為了患者權益，總院長陳穆寬親自指揮智能床位調派，以及全體系採取緊急應變措施，總動員致力於床位協調及安排病床下轉作業，使患者儘可能在24小時內完成入住，以強化住院病房的周轉效能。

受天氣與醫療制度等多項因素影響，各大醫院急診室擠滿病患，醫學中心彰基在這波病患潮來襲，急診停留超過48小時的個案至今仍維持0，展現強大的病床調度能力。 （彰基提供）

受天氣與醫療制度等多項因素影響，各大醫院急診室擠滿病患，醫學中心彰基在這波病患潮來襲，急診停留超過48小時的個案至今仍維持0，展現強大的病床調度能力。 （彰基提供）

院方統計，2月10日至2月16日，為了紓解大量的入院患者，每日「今辦明出」達到120名以上，因此一大早病人出院就能讓急診患者趕快入院，平均每天出院達195人，較去年平均每日出院170人更有效率，單日入院人次最高達208人，以2月17日到18日，急診就診約577人來看，96.2%的病人滯留急診小於24小時。當中包含77%的病人可以在6小時內完成處置（出院或是安排住院）。當中急重症患者或者6家分院轉診回醫學中心的，更是建立綠色通道，力拚在6小時內完成。值得關注的是，彰基急診停留超過48小時的個案仍維持零，展現強大的病床調度能力。

陳穆寬強調，「我們面對的是生命，不是金錢！」即便醫療環境再惡劣，彰基仍堅守醫療本質，確保病患能獲得及時救治，在全台醫院面臨關床潮之際，彰基沒有關閉病房、也沒有醫護人力短缺，成為全台27家醫學中心中少數能穩住醫療量能的醫院。

為了患者權益，彰基總院長陳穆寬親自指揮智能床位調派，以及全體系採取緊急應變措施，總動員致力於床位協調及安排病床下轉作業，使患者儘可能在24小時內完成入住，以強化住院病房的周轉效能。（彰基提供）

為了患者權益，彰基總院長陳穆寬親自指揮智能床位調派，以及全體系採取緊急應變措施，總動員致力於床位協調及安排病床下轉作業，使患者儘可能在24小時內完成入住，以強化住院病房的周轉效能。（彰基提供）

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