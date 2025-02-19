健康網》腳「翻船」別輕忽 醫：恐成慢性踝關節不穩定

醫師提醒，輕忽腳踝扭傷可能演變成慢性踝關節不穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕是否曾經在打球或下樓梯時踩地不慎，造成足踝關節突然內翻或外翻，也就是俗稱的「翻船」？大部分腳踝扭傷都算小傷，但若不好好處理，可能演變成慢性踝關節不穩定。板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀提醒，腳踝扭傷不可輕忽，建議有症狀的患者，尋求醫療協助，針對個人狀況採用不同針灸穴位和中藥進行治療，並搭配良好的日常保健與護理，幫助扭傷加速痊癒。

腳踝扭傷是什麼

陳坤儀指出，在不平穩的地面行走，或運動時稍不留意突然地踝關節過度扭轉，會造成內側或外側韌帶的拉傷或斷裂，而導致腳踝扭傷。外側韌帶受傷約佔8成，是因為內側三角韌帶較外側韌帶強韌，因此外側韌帶受傷而導致的腳踝內翻傷害較常見。

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陳坤儀說，其他造成扭傷的原因可能還有：韌帶曾經受傷過而導致韌帶較鬆弛，或者結構性改變如高足弓，也可能因平時缺乏運動而造成周遭的肌肉較無力。若扭傷嚴重時，可能還需照X光排除骨折的可能性。

腳踝扭傷的症狀

陳坤儀表示，剛扭傷時，有紅、腫、熱、痛的症狀。約兩三日後，瘀青會浮現。3-6週時，踝關節會變得較僵硬、活動範圍受限或不穩定。若損傷較嚴重，周遭的肌肉會慢慢無力及萎縮，影響踝關節平衡的能力或下肢功能及行走的能力。

醫師指出，若腳踝損傷較嚴重，周遭的肌肉會慢慢無力及萎縮，影響踝關節平衡的能力或下肢功能及行走的能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳坤儀說，扭傷疼痛型態隨時間會有不同變化。初期：緊繃刺痛感。冰敷伸展可改善疼痛；後期：痠軟感，走久痠痛。因不適而無法規律運動，可以利用針灸和中藥治療，治療之後通常都會改善許多。

中醫治療腳踝扭傷

陳坤儀錶是，中醫認為腳踝扭傷屬於「筋傷」的範疇。筋膜組織脈絡損傷，可導致氣血運行失常，氣血凝滯，不通則痛，痛則不通。

●急性期：扭傷初期以活血化瘀，行氣止痛的治療方向為首要。通常針灸局部踝關節穴位為主，如解谿、崑崙、太谿、丘墟等，並可搭配活血袪瘀止痛的內服藥物，如正骨紫金丹、疏經活血湯等。另外，腫痛較明顯時，外敷藥布藥膏（如：如意金黃散等）也有助於瘀腫消退。

●慢性期：若受傷初期未及時治療或反覆受傷的患者，較容易使病程遷延。可透過針灸疏緩肌肉緊繃，並搭配中藥幫助軟組織修補，養血榮筋、滋肝養腎，舉例如：還少丹、健步虎潛丸、龜鹿二仙膠等。

腳踝扭傷後日常保健與護理

●急性期適當休息，加速韌帶癒合。

●在急性期過後，開始適當運動，避免踝關節僵硬。

●運動前做暖身運動，避免過度運動。

●運用輔具，如護踝來提供保護。

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

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