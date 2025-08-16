自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

心梗年輕化 熬夜打電動 28歲保全心肌梗塞險猝死

2025/08/16 05:30
2025/08/16 05:30

▲黃聖瑋醫師說明，謝先生（右）經緊急心導管手術，打通血管救命。 （記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

心梗年輕化 熬夜打電動 28歲保全心肌梗塞險猝死

▲謝先生的右冠狀動脈完全阻塞（圖左），心導管置放支架後，血管疏通，恢復血流（圖右）。（記者蔡淑媛攝）

28歲謝先生平時有抽菸習慣，2天要抽1包菸，保全工作上班12小時，回家又打電動3-5個小時，長期久坐、不運動，天天吃烤炸辣，今年7月熬夜打電動時突然胸悶、胸痛，自覺不妙，騎車載著太太急奔醫院，路上已經手腳無力，確診罹患急性心肌梗塞，右冠狀動脈完全阻塞，差點猝死，緊急心導管手術打通血管，救回一命，昨天帶著妻子感謝醫師的救治，除了已經戒菸，也開始運動、清淡飲食。

部立台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋指出，心肌梗塞年輕化，不再是50歲以上族群的專利，前2個月也遇到1名30多歲醫師因心肌梗塞，緊急手術救命，2人都是不到40歲的年輕型心肌梗塞。

年輕型心肌梗塞 抽菸、飲食不正常易誘發

年輕型心肌梗塞主因是抽菸，以及壓力大、生活不規律、飲食不正常，如果有家族史或是糖尿病、高血壓、高血脂等三高代謝疾病，更容易誘發。黃聖瑋提醒，如果出現胸悶、胸痛，或是前胸痛到後背，出現呼吸困難、冒冷汗等症狀，應立即就醫，以免延誤治療，危及生命。

謝先生有心肌梗塞家族史，父親在30多歲時發生心肌梗塞，他仍未注意心血管問題，抽菸10年，又愛吃重口味飲食，天天吃炸雞排，週週吃麻辣火鍋，膽固醇過高，加上長期久坐、熬夜打電動，今年6月感覺胸口悶痛仍未在意。

上個月初，謝先生打電動到凌晨2、3點突然感到胸口悶痛，症狀加劇又冒冷汗、呼吸喘，帶著妻子飆車就醫，到急診時已經癱軟無力，經檢查是急性心肌梗塞，從發病起1小時內完成心導管手術，幸運救命，加護病房住1天後隔天出院。

黃聖瑋提醒，身體不適，出現急症，應請家人開車載送就醫或是通報救護車，以免駕駛途中發生意外。

