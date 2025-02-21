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健康網》5種下午茶減脂免挨餓！ 久坐族喝豆漿維持肌肉量

2025/02/21 08:27

中醫師提到，豆漿能幫助穩血糖，還有助維持肌肉量，非常適合久坐族、缺乏運動者；示意圖。（圖擷取自photoAC）

中醫師提到，豆漿能幫助穩血糖，還有助維持肌肉量，非常適合久坐族、缺乏運動者；示意圖。（圖擷取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班到下午３、４點，「嘴癢」想吃點零食解解饞？風澤中醫診所副院長郭懿潔表示，選對下午茶不僅滿足口腹之慾，還能穩定血糖，增加飽足感。推薦5種健康點心，尤其適合上班族，包含無糖堅果、無糖優格搭配奇亞籽、茶葉蛋、香蕉、無糖豆漿。其中，豆漿能幫助穩血糖，還有助維持肌肉量，非常適合久坐族、缺乏運動者。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」表示，「吃的少不如吃的巧」減重不是不要進食就好，因為如果讓自己餓到了，身體會認為飢荒、壓力要來了，結果就會飢不擇食的胡亂吸收，導致最後沒吃什麼但卻瘦不下來甚至越來越胖，呼籲民眾要順應、接受並了解自己的身體，才能慢慢變健康。

一覽減脂下午茶 香蕉還讓心情變美麗

對此，她分享5種適合上班族的健康下午茶，不僅低負擔，還能幫助減脂：

●無糖堅果：堅果富含優質脂肪、膳食纖維、蛋白質，能夠延緩胃排空，讓飽足感更持久，同時避免血糖快速波動。選擇無調味、無糖無鹽的綜合堅果（如杏仁、核桃、腰果等）。控制份量，每天約一小把（約15克） ，避免熱量過高。

●無糖優格+奇亞籽：無糖優格含有益生菌，能夠幫助腸胃蠕動，改善消化；奇亞籽富含膳食纖維與Omega-3，並 且增加飽足感、減少嘴饞。建議選擇無糖、無調味的優格，避免額外添加糖分；而搭配1到2小匙奇亞籽，增添口感與營養，更有飽足感。

中醫師表示，懶人減脂必備茶葉蛋，蛋白質含量高，熱量低，能穩定血糖、提供飽足感，是最適合減脂的零食之一。（資料照）

中醫師表示，懶人減脂必備茶葉蛋，蛋白質含量高，熱量低，能穩定血糖、提供飽足感，是最適合減脂的零食之一。（資料照）

●茶葉蛋：隨手可得的茶葉蛋是懶人減脂必備，蛋白質含量高，熱量低，能穩定血糖、提供飽足感。可搭配無糖飲品（如無糖茶、無糖豆漿），避免含糖飲料影響血糖穩定；也避免一天吃超過2顆蛋黃，減少過多膽固醇攝取，傳統建議每天不超過1顆蛋黃，但研究顯示整體飲食模式比限制蛋黃更重要，而高膽固醇及心血管患者仍需注意。

●香蕉：香蕉是天然的「快樂水果」，富含鉀、鎂可穩定情緒、減少壓力暴食，快速補充能量，避免因低血糖更想吃高熱量零食，並幫助腸胃蠕動。建議選擇中小型香蕉1根，100到120g以內，熱量控制在100大卡；並可搭配無糖優格或無糖豆漿，增加飽足感，減少下一餐的食量。

●無糖豆漿：豆漿富含植物性蛋白、異黃酮，可以幫助助調節荷爾蒙、維持肌肉量，適合久坐、缺乏運動的上班族。可挑選「全豆」製成的無糖豆漿，有別於傳統濾渣豆漿，使用整顆黃豆製成，質地濃稠營養完整。營養更完整， 避免添加劑影響健康；並搭配高蛋白點心（如茶葉蛋、毛豆），增加飽足感，維持血糖穩定。

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