南市今年首例登革熱境外移入 30歲女赴印尼旅遊

南市登革熱防治中心動員衛生單位及區公所進行環境孳生源清除。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市1名女姓市民今年2月與同事赴印尼旅遊，返國後確診登革熱，成為今年台南市首例境外移入確診病例。台南市長黃偉哲今天籲請民眾提高警覺，務必做好防蚊措施，醫療院所加強疑似個案通報。

南市衛生局指出，個案為仁德區一甲里30多歲本國籍女性，2月3日至2月10日與公司同事至印尼旅遊，2月6日出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀，自行服用藥物後症狀緩解，2月16出現發燒症狀，2月18日至高雄市訪友，於診所就醫通報後確診，目前已收治住院治療中。

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南市登革熱防治中心接獲通報後，立即動員衛生單位及區公所針對居住地及工作地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

衛生局表示，依據疾管署統計，截至今年2月19日，國內已累計28例登革熱境外移入病例，其中南市為1例，感染國家主要來自印尼、菲律賓及越南，提醒醫療院所提高警覺。

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