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健康網》兒童流感6情況小心嚴重併發症 嗜睡、上吐下瀉都中

2025/02/19 19:45

醫師指出，當兒童流感出現6種情況，就要懷疑可能出現嚴重併發症，例如上吐下瀉、腹痛、肝脾腫大等腸胃道問題；圖為情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自shutterstock）

醫師指出，當兒童流感出現6種情況，就要懷疑可能出現嚴重併發症，例如上吐下瀉、腹痛、肝脾腫大等腸胃道問題；圖為情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部疾管署昨（18）日表示，北部1名未滿10歲女童，本月上旬咳嗽、流鼻水，隔天高燒至40度，檢驗確診A型流感，就醫收治加護病房，但併發腦炎、心肌炎，不幸逝世，為本季流感最小死亡個案。醫師吳昌騰呼籲，當兒童染流感出現6種情況，如呼吸困難、貧血、血尿、嗜睡、心跳過速、上吐下瀉或腹痛，就要懷疑可能出現嚴重併發症。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文指出，A型流感除了會引起肺炎、急性壞死性腦病變 （ANE）、心肌炎外， 還可能引起溶血性尿毒症候群 （HUS） 、肌炎、橫紋肌溶解症、腎功能不全、心包膜炎、腦炎、格林-巴利綜合症、無菌性腦膜炎和橫貫性脊髓炎等肺外併發症。

小心6類症狀 貧血、低血壓也上榜

何時應懷疑兒童流感出現嚴重併發症？吳昌騰指出，根據現有文獻資料，當兒童流感出現以下情況時，應懷疑可能出現「嚴重併發症」：

●呼吸道症狀惡化：出現呼吸窘迫、呼吸困難、下肺部出現囉音等症狀。

●血液系統異常：出現貧血（血紅素降低）、血小板減少等情況。

●腎臟問題：出現腎功能衰竭、血尿等症狀。

醫師提到，如果出現嗜睡、意識水平下降、對疼痛刺激反應降低等情況可能是神經系統症狀，應盡速就醫，避免流感併發嚴重症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提到，如果出現嗜睡、意識水平下降、對疼痛刺激反應降低等情況可能是神經系統症狀，應盡速就醫，避免流感併發嚴重症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●神經系統症狀：出現嗜睡、意識水平下降、對疼痛刺激反應降低等情況。

●心血管症狀：出現低血壓、心跳過速、心臟衰竭等情況。

●腸胃道症狀：出現腹瀉、嘔吐、腹痛、肝脾腫大等情況。

吳昌騰提醒家長，由於流感病毒不一定只引起自我侷限的流感，因此注意孩子的症狀非常重要。如果兒童出現高燒或上述任何症狀，應立即就醫治療，而醫護人員也應留意流感的嚴重性，並及早採取適當的治療措施。

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