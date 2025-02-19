健康網》春季打底全年健康 山藥、蓮藕「當季食材」來養生

進入節氣雨水。中醫師指出，飲食可以當季食材為主，例如山藥、蓮藕等。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入節氣雨水，象徵萬物開始生長，空氣濕度增加，溫度將逐漸回升。中醫師王大元表示，此時偶有冷氣團侵擾，外出注意保暖。飲食可以當季食材為主，例如韭菜、玉米、番茄、山藥、蓮藕等。也可按摩足三里穴健脾強胃助消化、「百會」和「湧泉穴」提神醒腦、「三陰交穴」幫助氣血調整及祛濕健脾。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，因為節氣雨水濕氣較高，加上冬天餘留的寒意未除，寒濕滯留體內，容易導致關節痠痛緊繃，又因為脾胃功能受到濕氣影響，可能食慾不振、消化不良，濕氣也會阻礙陽氣運行，導致人們疲倦乏力，因此雨水期間可注重祛濕活絡、健脾養陽，為一整年的健康打底。

請繼續往下閱讀...

中醫師提到，進入節氣雨水後，飲食中可以適量加點生薑、蔥白、洋蔥、蒜頭等溫性食材，並避免過多的生冷食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

飲食以當季食材為主，例如韭菜、玉米、番茄、山藥、荸薺、蓮藕、筍子、絲瓜、蓮霧、芭樂等食物，適量加點生薑、蔥白、洋蔥、蒜頭等溫性食材，並避免過多的生冷食物。四神湯去濕健脾就是一個不錯的選擇。

王大元補充，雨水時節人體的濕氣重著、陽氣不暢，穴位按摩可幫助身體祛除寒氣、升提陽氣，像是按摩「足三里穴」可以健脾強胃、幫助消化；「百會」和「湧泉穴」能夠提神醒腦、升提陽氣；「三陰交穴」幫助氣血調整、祛濕健脾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法