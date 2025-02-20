健康網》紅甘、青甘分不清？ 農業部用「1圖」教分辨

農業部表示，學會分辨紅甘、青甘，下次就不怕買錯魚了；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）



沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕到市場買魚，總是不知道怎麼分辨紅甘、青甘？農業部表示，鰺科鰤屬的「杜氏鰤」，俗稱「紅甘」，魚體外觀中部具1條黃色縱帶，尾鰭下葉具白緣，其肉質較為彈性；帶鰺屬的「雙帶鰺」，俗稱青甘、拉崙，其魚體側線無稜鱗，2根鰭條組成的離鰭1枚，體側中部兩條藍色縱帶，其下為黃色縱帶，吃起來滑順帶點油脂。

杜氏鰤（紅甘）

農業部在臉書專頁說明，鰺科鰤屬的「杜氏鰤」，俗稱「紅甘」，魚體外觀中部具1條黃色縱帶，尾鰭下葉具白緣，主要棲息於較深礁石區海域，偶而可在近岸內灣區發現。肉質細緻、帶點彈性，油脂適中，全年皆有，但春、秋季最為美味。

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農業部教分辨紅甘、青甘。（圖取自農業部臉書專頁）

雙帶鰺（青甘）

農業部提及，帶鰺屬的「雙帶鰺」，俗稱青甘，魚體側線無稜鱗，2根鰭條組成的離鰭1枚；體側中部兩條藍色縱帶，其下為黃色縱帶。通常游泳於表層、礁石上方或外海，因此台灣各地沿海均可見，但以東部海域較常見。青甘口感較紅甘更滑嫩，油脂豐富，入口即化，全年都有，春末、夏季最美味。

至於此「青甘」與日本料理店常見的「青魽」是否相同呢？農業部解釋，雙帶鰺俗稱拉崙，在澎湖也被稱為「青甘」；不過，日本料理當中的「青魽」，一般指的是「鰤」，也有人稱為寒鰤或五條鰤。2者不僅俗稱很像，外型也非常相像，所以在點菜、買魚的時候，記得要多確認。

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