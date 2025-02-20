自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅甘、青甘分不清？ 農業部用「1圖」教分辨

2025/02/20 06:30

健康網》紅甘、青甘分不清？ 農業部用「1圖」教分辨

農業部表示，學會分辨紅甘、青甘，下次就不怕買錯魚了；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕到市場買魚，總是不知道怎麼分辨紅甘、青甘？農業部表示，鰺科鰤屬的「杜氏鰤」，俗稱「紅甘」，魚體外觀中部具1條黃色縱帶，尾鰭下葉具白緣，其肉質較為彈性；帶鰺屬的「雙帶鰺」，俗稱青甘、拉崙，其魚體側線無稜鱗，2根鰭條組成的離鰭1枚，體側中部兩條藍色縱帶，其下為黃色縱帶，吃起來滑順帶點油脂。

杜氏鰤（紅甘）

農業部在臉書專頁說明，鰺科鰤屬的「杜氏鰤」，俗稱「紅甘」，魚體外觀中部具1條黃色縱帶，尾鰭下葉具白緣，主要棲息於較深礁石區海域，偶而可在近岸內灣區發現。肉質細緻、帶點彈性，油脂適中，全年皆有，但春、秋季最為美味。

農業部教分辨紅甘、青甘。（圖取自農業部臉書專頁）

農業部教分辨紅甘、青甘。（圖取自農業部臉書專頁）

雙帶鰺（青甘）

農業部提及，帶鰺屬的「雙帶鰺」，俗稱青甘，魚體側線無稜鱗，2根鰭條組成的離鰭1枚；體側中部兩條藍色縱帶，其下為黃色縱帶。通常游泳於表層、礁石上方或外海，因此台灣各地沿海均可見，但以東部海域較常見。青甘口感較紅甘更滑嫩，油脂豐富，入口即化，全年都有，春末、夏季最美味。

至於此「青甘」與日本料理店常見的「青魽」是否相同呢？農業部解釋，雙帶鰺俗稱拉崙，在澎湖也被稱為「青甘」；不過，日本料理當中的「青魽」，一般指的是「鰤」，也有人稱為寒鰤或五條鰤。2者不僅俗稱很像，外型也非常相像，所以在點菜、買魚的時候，記得要多確認。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中