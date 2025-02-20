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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》嘴饞吃低GI水果穩血糖！ 奇異果、番茄都上榜

2025/02/20 08:31

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘴饞時總想找點甜食？營養師彭逸珊提醒，零食多為精緻糖，容易使血糖波動、脂肪堆積等，不利於身體健康，因此推薦改吃低GI水果，並點名10款水果，包括：芭樂、番茄、富士蘋果、奇異果、櫻桃、西洋梨、葡萄柚、橘子、草莓及紅肉火龍果。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文提醒，餅乾、零食大多是精緻糖，不僅容易造成血糖波動、脂肪囤積，還可能影響皮膚狀況與健康，建議改吃低GI水果。水果具有以下好處：

●天然甜味：台灣水果非常好吃，甜度高、價格實惠，且因有膳食纖維、維生素等營養，相對精緻點心好很多。

●滿滿維生素：水果富含除了富含維生素、礦物質外，獨特的植化素也能幫助抗氧化，讓氣色更好。

●水分多更有飽足感：水果的含水量高，比起蛋糕、糖果，更能滿足口腹之慾又不過量攝取。

彭逸珊推薦10款台灣常見的低GI水果，包括：芭樂、番茄、富士蘋果、奇異果、櫻桃、西洋梨、葡萄柚、橘子、草莓及紅肉火龍果。不過，她特別提醒民眾，水果也要適量吃，1天吃2份左右，也就是2拳頭大的份量即可，過量食用也會對身體造成負擔。

營養師舉例，草莓、橘子、奇異果等屬低GI水果；示意圖。（圖取自freepik）

營養師舉例，草莓、橘子、奇異果等屬低GI水果；示意圖。（圖取自freepik）

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