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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

越年輕得糖尿病壽命減越多 30歲成糖友平均少活14年

2025/02/19 14:49

醫師提醒，糖尿病與肥胖交互影響所形成的惡性循環，恐帶來許多健康風險，呼籲糖尿病患者應重視血糖、體重共同控制的重要性。（糖尿病學會、糖尿病衛教學會提供）

醫師提醒，糖尿病與肥胖交互影響所形成的惡性循環，恐帶來許多健康風險，呼籲糖尿病患者應重視血糖、體重共同控制的重要性。（糖尿病學會、糖尿病衛教學會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣糖尿病年鑑統計，目前台灣糖尿病人口超過220萬人，國際糖尿病聯盟（IDF）更預測2030年將直逼300萬大關。醫師示警國內糖尿病有年輕化趨勢，而早發型糖尿病恐惡化更快、死亡率提高，研究顯示，30歲診斷出糖尿病的患者，平均壽命比一般人減少14年，遠高於70歲以後確診者平均減少約2年。

中華民國糖尿病學會理事長、中山醫學大學校長黃建寧表示，早發型糖尿病患者的胰島β細胞功能惡化更快，併發症風險更高。根據台灣糖尿病年鑑資料，若65歲診斷出糖尿病，女性平均餘命下降0.7年，男性下降0.2年；然而40歲診斷出糖尿病，女性平均餘命更減少2.6年、男性減少3.2年。

此外，黃建寧提到，過去國際期刊《刺胳針》（The Lancet）曾刊登研究指出，30歲確診糖尿病的患者，平均壽命比一般人減少14年，遠高於70歲以後確診者平均減少約2年。

中華民國糖尿病衛教學會理事長、成大醫院內科部內分泌新陳代謝科主任歐弘毅臨床觀察發現，糖尿病患者控糖之路不如外人想得容易。第二型糖尿病患者近80%伴隨體重過重或肥胖，尤其18至44歲患者平均BMI（身體質量指數）達35.7、BMI超過30的比例為74.5%，高於45歲以上的平均BMI為32.8、63.4%的BMI超過30，等於年輕病人更胖。

歐弘毅指出，這類病人因脂肪堆積在內臟，使得身體產生胰島素阻抗，難以控制血糖，且腸泌素作用也會下降，除了使胰島素分泌不足外，亦無法向大腦中樞神經傳遞飽足感訊號，陷入「糖」與「胖」的惡性循環。

40歲陳先生因工作壓力大長期攝取高油、高糖飲食，年紀輕輕便確診糖尿病。他積極想控制血糖，卻因體重超標導致胰島素阻抗，且總是抑制不住想吃的念頭，導致控糖與體重力不從心。不過，最終透過治療搭配生活型態改善，成功減重20%，血糖也接近正常值。

中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會提醒，台灣每10人就有1人可能是糖尿病患者，無論年紀皆須注意血糖數值，也鼓勵糖友遇上控糖瓶頸千萬別放棄，目前已有多元治療對策，像是常見的腸泌素就有傳統與新型選項，可與主治醫師討論個人化方案，並配合醫囑，以掌控健康人生。

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