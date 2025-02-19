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雲林1個月內4人流感重症死亡 皆為高風險群、無接種疫苗
〔記者黃淑莉／雲林報導〕疾管署統計上週流感併發重症122例，新增死亡21例，都創近5年同期新高。雲林縣衛生局長曾春美表示，流感疫情高峰期已過，但仍在流行期，民眾不要大意；另外，今（2025）年1月21日至2月13日不到1個月縣內就有4人因流感併發重症死亡，4人都是65歲以上且有慢性病，也都沒有打疫苗。
衛生局指出，4例死亡個案都是男性，第1例是72歲，1月14日發病，16日通報，21日因併發急性呼吸衰竭、敗血性休克死亡；第2例65歲，1月14日發病，22日通報，24日急性心衰遏合併呼吸衰竭死亡；第3例65歲，1月29日發病，當天即併發重症通報，31日因敗血性休克死亡；第4例68歲，2月4日發病，5日通報，13 日呼吸衰竭死亡。
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曾春美表示，今年截至今天全縣通報疑似流感併發重症有22例，確診18例，比去年同期10例嚴重，今年雖高峰期已過，但現在還是流行期，中央增購10萬劑疫苗，雲林分配2830劑已配送到20鄉鎮市衛生所，明（20）日在合約醫療院所開打，由於數量有限符合優先接種對象可先洽詢各衛生所，就近前往住家附近醫療院所施打。
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