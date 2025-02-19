基隆醫院營養教做鈣鎂力堅果脆餅 營養均衡又簡單

衛福部基隆醫院「營養補給站」邀民眾在遊戲中帶領民眾認識6大類食物。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕現代人外食比例越來越多，飲食內容越來越精緻，不知不覺中攝取過多的精製糖與飽和脂肪，成為身體的負擔，且多數民眾有膳食纖維、鈣、鎂、鋅與維生素E攝取不足的情形。

衛生福利部基隆醫院（簡稱基隆醫院）營養科今天在營養師節前夕，舉辦「全民營養總動員」活動，現場教做輕鬆上手的健康點心「鈣鎂力堅果脆餅」，讓民眾在日常生活中融入均衡營養的概念，做出美味也營養的食物。

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基隆醫院營養師林鈺庭設計的「鈣鎂力堅果脆餅」，富含鈣、鎂又低糖，不僅作法簡單，只要準備湯匙、碗與烤箱，民眾在家就能輕鬆完成的不髒手DIY！

衛福部基隆醫院營養師教大家做「鈣鎂力堅果脆餅」，簡單易上手。（記者盧賢秀攝）

她選用「東方橄欖油」之稱的苦茶油取代高飽和脂肪酸的酥油及奶油，對心血管有防護功效，再搭配富含礦物質的多樣堅果來提升香氣，減少使用精製糖。

鈣鎂力堅果脆餅的食材包括苦茶油60g、杏仁碎40g、黑芝麻40g、白芝麻40g、核桃碎30g、牛奶120g、糖粉70g及低筋麵粉120g。民眾將所有食材全部攪拌均勻後，平鋪在烤盤上，可依個人喜好做成各種形狀及大小，再以160度烤18分鐘至表面呈現金黃色即可。

林鈺庭並規劃「營養補給站」的挑戰任務，從輕鬆的遊戲中帶領民眾認識6大類食物，完成任務就可獲得環保餐具組及鈣鎂力堅果脆餅1份。讓民眾在日常生活中融入均衡營養的概念，做出美味也營養的食物。有關製作鈣鎂力堅果脆餅的教學影片及相關衛教資料將置放於醫院官網，歡迎有興趣的民眾自行瀏覽。

衛福部基隆醫院「營養補給站」讓民眾挑戰任務，在日常生活中融入均衡營養的概念。（記者盧賢秀攝）

衛福部基隆醫院營養師林鈺庭（左）設計的鈣鎂力堅果脆餅，輕鬆上手又營養。（記者盧賢秀攝）

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