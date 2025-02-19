8旬翁攝護腺肥大「想尿尿不出」 微創攝護腺拉開術改善免15分鐘

嘉義長庚醫院引進UroLift微創攝護腺拉開手術，讓鄭姓老翁（中）改善排尿功能。左一為泌尿科醫師黃國財、右一為泌尿科主任何東儒。（嘉義長庚醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕87歲鄭姓老翁因攝護腺肥大，時常感到膀胱脹脹的，想尿又尿不出來，反覆放置導尿管半年排尿，嚴重影響生活品質，經嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財建議，自費進行微創攝護腺拉開手術（UroLift）治療，手術後就拔除導尿管，排尿順暢。

鄭姓老翁今（19）出席記者會說，之前很怕動手術，尤其擔心要全身麻醉會有風險，感謝醫護團隊詳細說明及照護，現在術後排尿很順利。

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黃國財說，鄭姓患者因攝護腺肥大，長期飽受排尿困擾，需依賴導尿管排尿，同時又合併有心臟衰竭、心房顫動、糖尿病等慢性疾病，增加手術、全身麻醉風險。

黃國材表示，微創攝護腺拉開手術（UroLift）使用局部麻醉就可完成手術，手術時間短，病人術後恢復較迅速，如鄭姓患者的手術過程不到15分鐘，僅使用2%利多卡因凝膠、少量局部麻醉藥物，就完成4處支架植入，出血量少，術後就能正常活動，此項手術不只可應用在年長病患，也適用年輕患者，術後降低射精障礙，大幅減少對性功能的影響。

泌尿科主任何東儒表示，UroLift療法對合併有慢性病患者是一大福音。局部麻醉的應用，能降低手術風險，且術後可見快速改善功能效果，不過此手術目前沒有健保給付，患者可尋求專業醫師評估，提供做為新的治療選擇。

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