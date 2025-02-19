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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

百歲人瑞疝氣 腹腔鏡微創手術康復出院

2025/02/19 12:59

醫生黃奕竣表示，腹腔鏡手術已可快速完成，百歲人瑞也順利康復。（記者劉人瑋攝）

醫生黃奕竣表示，腹腔鏡手術已可快速完成，百歲人瑞也順利康復。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕疝氣好發老幼與術後，日前有位百歲人瑞魏阿公因開過傳統疝氣手術又再復發、腸子卡住送急診，經診斷為Pantaloon（長褲）型，為內、外型都有的「雙疝氣」。經醫生結合腹腔鏡及微創疝氣手術，百歲人瑞康復出院。

對於這位魏阿公的病情，台東馬偕醫院一般外科醫生黃奕竣表示，微創手術以全身麻醉且手術時間較長，對長者風險高，但若用傳統，一方面傷口較大且無法找到病患真正原因，只是解決突出問題，沒有做全面修復，但隨著腹腔鏡手術開得快、技術進步，以往問題不再，共病症多也不是問題。

而馬偕醫院也表示，腹腔鏡為健保給付，若動用到達文西手臂，去（2024）年也納入健保，只是其中耗材需由患者負擔，像魏阿公案例其實使用交由醫師判斷使用腹腔鏡，如今已可快速完成、恢復時間短。

黃奕竣表示，因為參加新加坡醫學研討會，接觸到了各種最新的疝氣開刀手法，對於腹腔鏡及微創疝氣非常熟悉，這次結合兩種術式的優點、悠遊於兩種術式的切換，讓爺爺免於剖腹大傷口、加上雙鼠蹊的傳統傷口，爺爺也成功康復出院。長褲型疝氣（合併直接與間接型）合併腸子卡住阻塞。

黃奕竣表示，魏阿公是目前台東馬偕接觸到最年長的疝氣患者，長輩因腹膜薄或鬆馳，腸道易突出，若是搬重物更易發生，但疝氣不僅發生在老年人身上，每年全球就有二千萬例，且患者不分性別、年齡皆有，甚至體格健壯、充滿肌肉者，腸道也可能從肌肉間隙間產生疝氣。

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