健康網》可可防失智顧腸胃好處多 巧克力「挑這款」才有效

營養師彙整可可6大好處，像是能夠促進腦部健康、保護腸胃、改善貧血狀況、舒緩壓力等。但要記得選擇低糖、低加工、純度較高（70%以上）黑巧克力；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣涼，不少人會來杯熱可可暖和身子。營養師高敏敏於臉書發文彙整可可6大好處，如促進腦部健康、保護腸胃、改善貧血狀況、紓壓等，好處多多。並提醒消費者，市售巧克力大多都加很多油、糖，建議選擇純度較高的黑巧克力（70%以上佳），並挑選低糖、少加工品項，適量攝取，才能真正達到健康功效。

可可6大好處 不只心情愉悅

●抗發炎：可可富含多酚（如黃酮醇）具有強大的抗發炎作用，能抑制促發炎分子的生成，並減少一些慢性病風險。

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●促進腦部健康：可可中的黃酮類化合物能增強腦部血流量，幫助記憶力和專注力提升，降低阿茲海默症的風險，可以減少腦袋「生鏽」。

●保護腸胃：可可中的膳食纖維和抗氧化成分能促進益生菌（如乳酸菌和雙歧桿菌）的生長。

●保護心血管：可可中的黃酮類化合物能改善血管內皮功能，降低壞膽固醇（LDL）、提高好膽固醇（HDL）同時減少血栓風險，簡直是心臟守護者。

●改善貧血：如果容易疲累或有缺鐵性貧血的問題，可可是個不錯的選擇，可可富含鐵，是促進血紅素生成的關鍵營養素，而可可中的抗氧化成分還能增強鐵的吸收率，讓你更有活力、不容易頭暈，是補鐵的好來源。

●舒緩情緒：可可含有苯乙胺（PEA）和色胺酸，能刺激大腦釋放快樂荷爾蒙（如血清素和多巴胺），還能幫助舒緩壓力，心情不好時來杯可可飲，真的會有幫助。

心情不好快來杯可可飲！營養師說明，可可含有苯乙胺（PEA）和色胺酸，能刺激大腦釋放快樂荷爾蒙（如血清素和多巴胺），還能幫助舒緩壓力。（圖取自freepik）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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