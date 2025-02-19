泰國通報3例M痘染兇猛病毒株 潑水節狂歡可先打疫苗

疾管署表示，東南亞國家潑水節慶典活動將於4月中旬展開，提醒民眾出遊前如預期有風險行為，應提早至少6週前接種M痘疫苗。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕日前泰國向世界衛生組織（WHO）通報3例M痘更容易傳播且嚴重度高的第1分支Ib病毒株確診病例，我國衛福部疾管署今（19日）提醒，東南亞國家潑水節慶典活動將於4月中旬展開，民眾出遊前如預期有風險行為，應提早至少6週前接種M痘疫苗，以提升保護力。

泰國於今年1月向WHO通報3例M痘第1分支Ib病毒株確診病例，皆為30至40多歲女性，均由阿拉伯聯合大公國（UAE）返回泰國途中出現症狀，且經疫調皆與確診或疑似個案有密切接觸或性接觸，顯示UAE有M痘第1分支病毒株潛在傳播；目前泰國已進行接觸者追蹤，密切監測匡列接觸者。

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疾管署副署長曾淑慧表示，東南亞國家潑水節慶典活動將於4月中旬展開，預計將吸引世界各國遊客聚集狂歡，有鑑於國際M痘疫情持續，提醒民眾出遊前如預期有風險行為，應提早至少6週前接種疫苗，M痘疫苗需接種2劑，2劑間隔至少4週，同時接種至少需14天方可產生完整保護力。

符合公費M痘疫苗接種條件的民眾，包括近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等，全國共269家醫療院所可提供接種服務。

至於不符合公費M痘疫苗接種資格，但經醫師評估確有暴露風險者，包括在台有風險行為的無健保身分或居留證外籍人士等對象、欲前往M痘疫情流行的高風險國家民眾且可能有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種疫苗。

WHO於去（2024）年8月14日宣布M痘為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），並持續呼籲各國注意跨境傳播風險，全球今年1月新增約4800例，主要發生在非洲，亞洲國家包括中國、澳洲及菲律賓等持續報告零星疫情。

疾管署統計，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今（2025）年2月17日累計確診454例，包含426例本土及28例境外移入，其中今年確診3例本土病例，但未有感染M痘第1分支病毒株個案。

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