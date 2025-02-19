健康網》防孩子「過敏」 兒科醫：無單一方法能完全解決

兒科醫師建議，想預防孩子過敏，盡量減少過敏原。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣，小朋友的過敏好發率相當高，不少人致力於清除耳熟能詳的過敏原，像是塵蟎，卻仍不能抵擋孩子的過敏。兒科醫師建議，可嘗試減少環境刺激，避免過敏原；若想改善孩子的過敏體質，中醫等方式都可嘗試。

兒科醫師陳敬倫在臉書粉專「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」表示，現在小孩生的少，但過敏 的比例卻愈來愈高，常來看感冒的小病人幾乎都有過敏的問題，例如異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、氣喘。

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陳敬倫表示，常常有家長問我「小孩過敏怎麼辦？」陳敬倫表示，過敏疾病是遺傳的過敏體質，加上環境刺激（如過敏原或空氣汙染）產生的過敏症狀。西醫目前對過敏體質是沒有什麼好辦法的，所以重點放在減少環境的刺激，避免過敏原如塵蟎、黴菌；如果過敏症狀嚴重影響日常生活、睡眠，就用藥物來控制、減緩症狀。

陳敬倫建議，若想要改善孩子過敏體質，可以嘗試中醫、益生菌、運動等方式，不過「哪一種方式適合孩子？哪一種益生菌有效？通常要嘗試數週到數個月才能知道，如果沒效再換一種。」

最後陳敬倫強調，目前沒有單一種方式可以完全解決孩子的過敏問題，通常都要多管齊下才能有效的控制症狀，照顧過敏兒真的是很辛苦呀，所幸大部份的孩子上小學後過敏症狀都會明顯改善，但不會完全消失。

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