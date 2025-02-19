健康網》頸部「死穴」公開！ 醫點3危險行為 圍巾太緊入列

醫師指出，圍巾圍過緊，容易引發頭暈、呼吸困難；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕武俠小說中，常有大俠遇仇家，靠點穴制伏敵人的情節，究竟現實中是否有「死穴」？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說明，人體有些關鍵部位，若受到不當壓迫，可能引發嚴重後果。其中，位於頸部兩側的頸動脈竇（Carotid Sinus）就是1個典型例子，舉例來說，當圍巾圍太緊、不當按摩、情侶「種草莓」等都容易觸發「死穴」，導致血管擴張、心率驟降，嚴重恐致暈厥或心臟驟停。

誤觸死穴 嚴重恐致心臟驟停

觸發死穴會有什麼後果？黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，頸動脈竇在脖子上兩側淺層，仰頭觸及頸動脈搏動處上方。其作為壓力感受器，調控血壓與心率。當受到外力壓迫（如手刀、緊勒）會觸發頸動脈竇症候群（Carotid Sinus Syndrome），也是武俠小說中的點到死穴，這會導致血管擴張、心率驟降，嚴重可致暈厥或心臟驟停。

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●輕度反應：高領衣物、圍巾／領帶過緊，容易引發頭暈、呼吸困難，稱之為「衣領症候群」。因頸動脈竇受壓，使其誤判為血壓升高，而啟動「降壓反射」，讓血管擴張、心跳減慢，進而使腦部血流暫時不足，而出現頭暈、呼吸困難等症狀。

●重度風險：雙側頸動脈竇受壓，如不當按摩、情侶「種草莓」，可能阻斷腦血流，急性誘發腦中風或昏厥。

醫師提醒，「種草莓」時避開頸動脈竇位置（鎖骨上方至耳垂下方區域），減少吮吸力度，以免觸發「死穴」；圖為情境照。（圖取自photoAC）

3招避免「死穴」激發

黃軒提醒，在無症狀人群中，仍有5%-25%存在頸動脈竇過度敏感的族群；此外，50歲以上男性、心血管疾病（冠心病、高血壓）患者、頸部曾受創或手術者等族群屬高危險族群，千萬別亂按壓到頸動脈竇。因此他教導3招避免死穴激發：

●避免頸部壓迫：衣領、圍巾、領帶，帽子緊綁的繩等，都應保留鬆動的接觸空間，親密互動時，勿緊摟頸部。

●小心頸部按摩：避開前頸雙側按壓，單側力道過猛仍可能誘發迷走神經性暈厥。

●親密行為：「種草莓」時避開頸動脈竇位置（鎖骨上方至耳垂下方區域），減少吮吸力度。

黃軒補充，多數暈厥案例，可於數分鐘內恢復，但合併心血管疾病者，則需高度警惕致死風險。若反覆出現無故暈厥，建議就醫檢查頸動脈竇敏感度。

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