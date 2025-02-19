北榮新竹分院70週年院慶 2月推「減糖添健康」運動

林姿伶營養師教導民眾如何減糖不超標。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕手搖飲已成為辦公室日常，不論是工作忙碌、壓力大或是慶祝時刻，總要來一杯甜飲；然而，過多的糖分攝取不僅影響健康，也讓人帶著隱隱的罪惡感。台北榮總新竹分院70週年院慶系列活動特別將2月定為「營養月」，院長陳曾基帶領團隊及民眾共同宣示「減糖添健康運動」，希望帶動民眾一起養成健康飲食習慣。

活動現場，營養師為民眾揭露日常飲品中的「甜蜜陷阱」，指出含糖量最高的手搖飲並非珍珠奶茶，而是多多綠茶，其含糖量竟高達14顆方糖！這一杯就超過世界衛生組織（WHO）建議的每日精緻糖攝取上限（約50克）。長期攝取過量糖分，恐導致肥胖、倦怠、血糖波動大及蛀牙等健康問題。

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民眾參加奉茶活動、實踐減糖新生活。（北榮新竹分院提供）

為了讓減糖生活更有趣，營養師現場示範多款健康茶飲，包括適合長輩的「補氣悅顏紅棗茶」與小朋友最愛的「天然果香茶」，利用天然甘甜味與果香取代額外添加的糖分。此外，透過候診區的奉茶活動，民眾親身體驗無糖茶飲的美味，並紛紛響應減糖行動，寫下「改喝無糖豆漿」、「多喝白開水」等實踐妙招。

2月22日適逢「營養師節」，營養科主任徐佳郁帶領團隊透過一系列衛教活動，喚起民眾對減糖的重視，並鼓勵將健康飲食落實於日常生活。

營養師邀請大家響應減糖添健康運動。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院院長陳曾基帶領民眾健康宣示。（北榮新竹分院提供）

民眾分享減糖妙招、對營養師的話。（北榮新竹分院提供）

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