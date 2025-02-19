自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

北榮新竹分院70週年院慶 2月推「減糖添健康」運動

2025/02/19 10:50

林姿伶營養師教導民眾如何減糖不超標。（北榮新竹分院提供）

林姿伶營養師教導民眾如何減糖不超標。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕手搖飲已成為辦公室日常，不論是工作忙碌、壓力大或是慶祝時刻，總要來一杯甜飲；然而，過多的糖分攝取不僅影響健康，也讓人帶著隱隱的罪惡感。台北榮總新竹分院70週年院慶系列活動特別將2月定為「營養月」，院長陳曾基帶領團隊及民眾共同宣示「減糖添健康運動」，希望帶動民眾一起養成健康飲食習慣。

活動現場，營養師為民眾揭露日常飲品中的「甜蜜陷阱」，指出含糖量最高的手搖飲並非珍珠奶茶，而是多多綠茶，其含糖量竟高達14顆方糖！這一杯就超過世界衛生組織（WHO）建議的每日精緻糖攝取上限（約50克）。長期攝取過量糖分，恐導致肥胖、倦怠、血糖波動大及蛀牙等健康問題。

民眾參加奉茶活動、實踐減糖新生活。（北榮新竹分院提供）

民眾參加奉茶活動、實踐減糖新生活。（北榮新竹分院提供）

為了讓減糖生活更有趣，營養師現場示範多款健康茶飲，包括適合長輩的「補氣悅顏紅棗茶」與小朋友最愛的「天然果香茶」，利用天然甘甜味與果香取代額外添加的糖分。此外，透過候診區的奉茶活動，民眾親身體驗無糖茶飲的美味，並紛紛響應減糖行動，寫下「改喝無糖豆漿」、「多喝白開水」等實踐妙招。

2月22日適逢「營養師節」，營養科主任徐佳郁帶領團隊透過一系列衛教活動，喚起民眾對減糖的重視，並鼓勵將健康飲食落實於日常生活。

營養師邀請大家響應減糖添健康運動。（北榮新竹分院提供）

營養師邀請大家響應減糖添健康運動。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院院長陳曾基帶領民眾健康宣示。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院院長陳曾基帶領民眾健康宣示。（北榮新竹分院提供）

民眾分享減糖妙招、對營養師的話。（北榮新竹分院提供）

民眾分享減糖妙招、對營養師的話。（北榮新竹分院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中