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健康網》別只看血糖！ 胰島素阻抗才是關鍵 6徵兆一次看
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕以為血糖正常就沒問題？小心「胰島素阻抗」正在悄悄傷害你的健康！營養學者洪泰雄提醒，很多人以為只要空腹血糖沒超標，身體就很健康，但其實胰島素阻抗才是影響糖尿病、肥胖、脂肪肝、心血管疾病的關鍵！雖然血糖還在正常範圍，但體內的胰島素已經大量分泌，身體早就處於代謝失衡的狀態。
什麼是胰島素阻抗？
洪泰雄在臉書專頁發文指出，當我們吃進碳水化合物（如白飯、麵包、甜點），身體會分泌胰島素來幫助細胞吸收血糖。但如果長期飲食不當、缺乏運動、壓力過大，細胞會對胰島素「鈍化」，導致血糖難以降低，胰島素分泌越來越多，身體卻無法正常利用能量，最終變成「胰島素阻抗」。這不只會讓你變胖，還會讓內臟脂肪囤積、血糖忽高忽低、容易疲勞嗜睡、甚至演變成糖尿病或心血管疾病。
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胰島素阻抗症狀
洪泰雄表示，如果符合下列2~3項以上，建議去檢查「HOMA-IR 胰島素阻抗指數」，不要只看空腹血糖。
●吃完飯很快又餓，血糖忽高忽低。
●容易犯睏、精神不濟。
●腰圍變粗、特別是肚子胖（內臟脂肪增加）。
●體檢顯示三酸甘油酯高、好膽固醇低。
●空腹血糖正常，但飯後血糖飆高。
●脂肪肝、尿酸高、血壓高。
5招改善胰島素阻抗
至於如何改善胰島素阻抗？洪泰雄分享5方法：
●減少精製澱粉及採低GI飲食，少吃白飯、白麵包，改吃糙米、地瓜。
●增加優質蛋白質及健康脂肪，如：雞肉、魚類、酪梨、橄欖油等。
●每天運動30分鐘，快走、深蹲、重量訓練都有幫助。
●控制體重及減少內臟脂肪，減掉5-10%體重，改善效果就很明顯。
●適當間歇性斷食（IF），避免長時間高胰島素狀態。
洪泰雄強調，胰島素阻抗不是等到血糖高了才處理，而是現在就該關心的健康問題。現在開始改變生活方式，你可以避免未來10年變成糖尿病或代謝症候群的一員！
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