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健康網》酵素飲助消化？ 學者：多數產品加工已失去活性

2025/02/18 21:26

學者表示，大多數產品經過加工後，酵素已經失去活性，主要成分其實是發酵產物、糖分或益生菌代謝物；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

學者表示，大多數產品經過加工後，酵素已經失去活性，主要成分其實是發酵產物、糖分或益生菌代謝物；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上常看到「酵素飲」宣傳為能幫助消化、促進代謝、排毒瘦身等功效，不過營養學者洪泰雄在臉書表示，大多數產品經過加工後，酵素已經失去活性，主要成分其實是發酵產物、糖分或益生菌代謝物。若有消化不良問題，應調整飲食習慣、選擇天然含酵素的食物，或在醫師建議下補充消化酵素。

洪泰雄說明，酵素飲的酵素其實是日文發音，中文指的是「酶」，是幫助身體進行生化反應的蛋白質，如消化酵素（如澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶）負責分解食物中的碳水化合物、蛋白質和脂肪；代謝酵素 則參與體內能量產生、修復細胞等生理活動。由於人體本身就能合成消化酵素，因此正常健康的人，人體本身會分泌足夠的消化酵素來幫助食物分解。並不需要額外攝取「外來酵素」。

市售酵素飲真的含有活性酵素？

洪泰雄指出，多數酵素在60°C以上會變性、失去活性，而大多數市售產品經過高溫殺菌（如巴氏殺菌）以延長保存期限，導致酵素失去功能。即使沒有高溫殺菌，酵素進入人體後會經過胃酸的分解，難以發揮作用。

洪泰雄說，一些酵素飲含有發酵過的蔬果、穀物，這些食材可能富含益生菌代謝物，但並不等於含有大量活性酵素。很多酵素飲的發酵過程會產生果糖、葡萄糖，甚至額外添加糖分，導致熱量偏高，並不適合需要控制血糖或減重的人群。

酵素飲真有助消化？

洪泰雄表示，若產品含有額外添加的消化酵素（如鳳梨酵素、木瓜酵素），可能有助於消化蛋白質，但其效果仍不如人體自身產生的酵素來得重要。若產品含有益生菌或發酵代謝物，可能有助於腸道健康，而非直接幫助消化。

發酵食物（如泡菜、納豆、優格）含有益生菌，能幫助腸道健康；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

發酵食物（如泡菜、納豆、優格）含有益生菌，能幫助腸道健康；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

促進消化3招更有效

●多吃富含天然酵素的食物：像是鳳梨、木瓜、奇異果含有天然蛋白酶，可幫助分解蛋白質。發酵食物（如泡菜、納豆、優格）含有益生菌，能幫助腸道健康，但不直接影響消化酵素分泌。

●調整飲食習慣：細嚼慢嚥讓口腔內的澱粉酶有更多時間分解食物；避免暴飲暴食能減少消化系統負擔，讓身體的酵素更有效運作。

●腸胃功能不足者可考慮酵素補充劑：如果因為消化酵素分泌不足（如慢性胰臟炎、乳糖不耐症）而導致消化問題，可考慮醫師建議下服用酵素補充劑（如乳糖酶、胰酶）。

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