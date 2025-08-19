健康網》台灣「查某人」得肺癌 醫曝8成未抽過菸

台中慈濟醫院胸腔外科醫師柯志霖（左一）解析單孔與多孔胸腔鏡手術差異。（台中慈濟提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣女性肺癌病人中，高達8成從未抽過菸。台中慈濟醫院胸腔內科醫師劉建明呼籲，不能以「不抽菸」作為保障，特別是具有家族病史的族群更需提高警覺。台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘認為，藉基因檢測更了解自己體質。

在台中慈濟醫院近日舉辦「早期肺癌同窗會」串連病友與家屬，更傳遞最新醫療技術與新知。在「同窗會」上，病友回憶當年自己身體沒有出現任何症狀，連咳嗽、胸悶、呼吸困難都沒有，因母親在定期追蹤甲狀腺癌，意外發現肺部有陰影，進一步檢查確診肺癌1B期。病友考量肺癌具有家族聚集特性，因此與2位姊姊一齊接受低劑量電腦斷層檢查，結果她也有毛玻璃結節，手術後確診為肺癌1B期。

另一位病友也是不抽菸、不下廚的學校女老師，健康檢查時發現肺部有1.8公分病灶。她的家族沒有明顯病例，但先前癌症基因檢測顯示存在風險。

劉建明醫師提醒，不能以「不抽菸」作為保障，特別是具有家族病史的族群更需提高警覺。研究顯示，若父母或兄弟姊妹曾罹患肺癌，其他家屬風險比一般人高2倍；若三等親內超過兩人罹癌，風險更飆升至14倍。

張家銘說，精確醫學可以藉由基因檢測，了解自己的「體質」，也就是完全掌握「原廠配備」再靠後天調養，而不是等到身體出現症狀，或者是須進行癌症標靶治療前，才被要求做基因檢測，錯失提前預防、避開致病基因先機。

在這場「早期肺癌同窗會」上，台中慈濟醫療團隊展示達文西機械手臂手術的優勢，透過3D高清影像與靈活操作，以微小切口精準切除病灶，減少出血與疼痛，加速術後恢復。

劉建明提醒，手術治療並非終點。根據臨床經驗，肺癌病人術後2年內仍存在復發風險，必須定期追蹤至少3到5年，以確保及早發現任何變化。他建議要做癌症基因檢測，強調「治療結束不代表結案，持續追蹤才是守護健康的關鍵」。

