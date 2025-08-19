自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》台灣「查某人」得肺癌 醫曝8成未抽過菸

2025/08/19 09:25

台中慈濟醫院胸腔外科醫師柯志霖（左一）解析單孔與多孔胸腔鏡手術差異。（台中慈濟提供）

台中慈濟醫院胸腔外科醫師柯志霖（左一）解析單孔與多孔胸腔鏡手術差異。（台中慈濟提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣女性肺癌病人中，高達8成從未抽過菸。台中慈濟醫院胸腔內科醫師劉建明呼籲，不能以「不抽菸」作為保障，特別是具有家族病史的族群更需提高警覺。台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘認為，藉基因檢測更了解自己體質。

在台中慈濟醫院近日舉辦「早期肺癌同窗會」串連病友與家屬，更傳遞最新醫療技術與新知。在「同窗會」上，病友回憶當年自己身體沒有出現任何症狀，連咳嗽、胸悶、呼吸困難都沒有，因母親在定期追蹤甲狀腺癌，意外發現肺部有陰影，進一步檢查確診肺癌1B期。病友考量肺癌具有家族聚集特性，因此與2位姊姊一齊接受低劑量電腦斷層檢查，結果她也有毛玻璃結節，手術後確診為肺癌1B期。

另一位病友也是不抽菸、不下廚的學校女老師，健康檢查時發現肺部有1.8公分病灶。她的家族沒有明顯病例，但先前癌症基因檢測顯示存在風險。

劉建明醫師提醒，不能以「不抽菸」作為保障，特別是具有家族病史的族群更需提高警覺。研究顯示，若父母或兄弟姊妹曾罹患肺癌，其他家屬風險比一般人高2倍；若三等親內超過兩人罹癌，風險更飆升至14倍。

張家銘說，精確醫學可以藉由基因檢測，了解自己的「體質」，也就是完全掌握「原廠配備」再靠後天調養，而不是等到身體出現症狀，或者是須進行癌症標靶治療前，才被要求做基因檢測，錯失提前預防、避開致病基因先機。

在這場「早期肺癌同窗會」上，台中慈濟醫療團隊展示達文西機械手臂手術的優勢，透過3D高清影像與靈活操作，以微小切口精準切除病灶，減少出血與疼痛，加速術後恢復。

劉建明提醒，手術治療並非終點。根據臨床經驗，肺癌病人術後2年內仍存在復發風險，必須定期追蹤至少3到5年，以確保及早發現任何變化。他建議要做癌症基因檢測，強調「治療結束不代表結案，持續追蹤才是守護健康的關鍵」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中