抽菸傷身 運動也彌補不了

文／郭志東

1名30歲的上班族熱愛跑步，每週至少跑10公里3次。但最近他發現，跑步時心跳比以前快，3公里就感到喘，成績也下滑。年度健檢顯示，他的動脈硬化程度比同齡人高，頸動脈甚至出現膽固醇斑塊。深入詢問才發現，他偶爾會在聚會中抽1-2根菸。

尼古丁會影響心肺功能

即便是短時間吸菸，尼古丁和焦油造成的血管收縮與氧化壓力，會破壞血管彈性、影響心肺功能，運動無法完全「清除」這些傷害。戒菸後再持續運動，他的心肺功能才逐漸恢復到理想狀態。

許多人以為多運動就能抵消吸菸傷害，但醫學研究指出，吸菸即使只有幾分鐘，對身體的損害無法靠運動彌補。吸菸會立即導致血管收縮、心跳加快、血壓上升，並產生大量自由基，造成細胞氧化壓力與基因損傷。短時間吸菸就會改變血液細胞的基因表現，增加慢性阻塞性肺病、心肌梗塞、中風等風險。年輕人偶爾吸菸，也可能出現咳嗽、喉嚨痛、運動時喘或疲勞等症狀。

運動確實能提升心肺功能、降低慢性病風險，並改善生活品質。根據美國運動醫學會與公共衛生部門的建議，規律運動可降低全因死亡率、心血管疾病、糖尿病及部分癌症的風險。但研究顯示，吸菸者即使有運動習慣，其心肺功能、運動表現與恢復能力仍顯著低於不吸菸者。吸菸造成的損害是累積且不可逆的，運動僅能部分減緩風險，無法完全抵消。

實證研究顯示，吸菸者的心肺適能（VO₂ max）平均比不吸菸者低10%以上，吸菸造成的微血管內皮損傷無法僅靠運動逆轉。另一項長期追蹤研究指出，即便吸菸者每天達到世界衛生組織建議的運動量，其心血管疾病死亡率仍比不吸菸者高出2倍以上。

因此，最有效的健康策略是完全戒菸並持續規律運動，而非以運動作為吸菸的「補償」。只有雙管齊下，才能真正降低心血管疾病、肺部疾病和癌症的發生率。

即使吸菸只有5分鐘，對身體的傷害已經開始，運動1小時也無法完全修復。為了健康，立即戒菸，再搭配規律運動，才是遠離疾病威脅的關鍵。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

