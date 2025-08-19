自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

手搖飲當白開水喝 年紀輕輕就尿結石

2025/08/19 05:30
手搖飲當白開水喝 年紀輕輕就尿結石

▲王建勝醫師提醒，手搖茶飲含草酸、茶鹼或咖啡因，會讓泌尿系統代謝變得更困難。（博田醫院提供）

記者許麗娟／高雄報導

手搖飲當白開水喝 年紀輕輕就尿結石

▲手搖飲雖然好喝，但醫師提醒不能取代白開水，過量飲用也會造成泌尿系統的負擔。（博田醫院提供）

炎炎夏日隨手1杯手搖飲，但泌尿科醫師發現，近年不少年輕人因頻尿、腰痛求診，診斷發現是泌尿結石惹禍，推測是經年累月把茶飲、冰飲當水喝，增加泌尿系統負擔。

茶鹼或咖啡因 有礙泌尿系統代謝

高雄博田國際醫院泌尿科醫師王建勝指出，越來越多年輕族群因泌尿結石，出現頻尿、腰痛、尿液混濁等症狀就醫，原因與錯誤的日常飲水習慣有關，但7成泌尿結石患者並不認為自己水喝得少，尤其常見患者是每天2杯手搖茶飲，自以為有補水，但實際上攝取的都是草酸、茶鹼或咖啡因，這些都會讓泌尿系統代謝變得更困難。

王建勝表示，泌尿結石個案以女性與青少年增加最明顯，女性多為減重日常以無糖茶取代水，結果水分補充不足，又攝取過多茶類草酸；青少年則是習慣把手搖飲當水喝，幾乎不碰開水又久坐冷氣房上網、玩遊戲等，讓結石提早報到。

冰飲會刺激膀胱黏膜神經，造成頻尿、尿急，長期恐導致膀胱過動症，若冰飲中又含糖，更會讓腎臟與膀胱的負擔增加，是泌尿系統的「雙重打擊」，也切勿只在口渴時喝水，或1次灌大量水，都會加重腎臟負擔。

王建勝提醒，預防泌尿結石的關鍵不在喝得多，而在喝得對，補水應以體重乘以40至50c.c.為原則，平均分配到每個時段，以白開水為首選，或者可在白開水中加入檸檬片，檸檬酸有助於降低尿中鈣離子濃度，減少草酸鈣結晶的形成，但有胃部不適或胃酸過多者例外。

