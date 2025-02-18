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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

增購公費流感疫苗中市獲配1萬2380劑 2/20開打

2025/02/18 18:36

台中市獲配發1萬2380劑，將於2月20日在全市衛生所及合約醫療院所開打。（記者蔡淑媛攝）

台中市獲配發1萬2380劑，將於2月20日在全市衛生所及合約醫療院所開打。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星大S徐熙媛感染流感猝逝日本引發國人搶打疫苗，衛福部緊急增購10萬劑公費流感疫苗到貨，為東洋四價疫苗，台中市獲配發1萬2380劑，適用6個月以上兒童、青少年及成人等，將於2月20日在全市衛生所及合約醫療院所開打，提供65歲以上長輩及18歲以下兒童等11類原計畫第一階段實施對象公費接種。

台中市上週類流感門急診（2月9日至15）分別為為2萬2938、1636人次，較前一週略降，但目前仍在流感流行期，中市在本季流感季因流感併發重症死亡累計22例，上週新增3例死亡，為70多到80多，皆有慢性病史，僅1人接種疫苗，重症也累計108人，上週也新增14例。

台中市目前流感疫苗接種率，65歲以上為46.9%、學生66.2%、幼兒族群65.5 %，

衛生局長曾梓展表示，此次分配疫苗將配送台中市流感疫苗合約醫療院所，符合此次公費接種對象且尚未接種流感疫苗的民眾，可至衛生局網站查詢後，接洽醫療院所前往接種。另東洋公司捐贈台中市1000劑東洋佐劑流感疫苗，持續於燈會疫苗接種站提供65歲以上長者接種。

11類原計畫第一階段實施對象，包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫等相關人員。

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