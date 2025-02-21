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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》水果爛掉能吃嗎？營養師教「一秒判斷」凍傷可以

2025/02/21 15:01

林世航說，凍傷只會影響口感及外觀，並不影響食安問題，因此是可以食用的；示意圖。（圖取自photoAC）

林世航說，凍傷只會影響口感及外觀，並不影響食安問題，因此是可以食用的；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果去除爛掉的地方還能繼續吃嗎？好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」發文表示，水果爛掉可分成3原因：凍傷、壓傷、發霉。凍傷只會影響口感及外觀，並不影響食安問題！是可以食用的；輕微壓傷去除其受傷處，便可食用，有過度黑化並帶腐爛味時，就不建議食用；發霉處即便切除，也不建議食用。

凍傷

林世航說，有些水果像是香蕉、芒果於室溫存放即可，放入冰箱可能導致水果本身的抗氧化效力降低，使自由基開始累積，並造成細胞損傷而有凍傷現象。但此種情形只會影響口感及外觀，並不影響食安問題，因此是可以食用的。

壓傷

林世航提到，水果在運輸過程中，難免會壓傷或者是被劃傷，甚至也被昆蟲咬傷，傷處就容易黑化、軟化與加速腐爛狀況。

林世航指出，當水果過熟腐壞，與環境中的落菌與黴菌作用，有發霉跡象，那即便切除發霉處也不建議食用；示意圖。（圖取自freepik）

林世航指出，當水果過熟腐壞，與環境中的落菌與黴菌作用，有發霉跡象，那即便切除發霉處也不建議食用；示意圖。（圖取自freepik）

輕微狀況：不影響食安，只要去除水果受傷處，就可以正常食用。

嚴重狀況：壓傷處擴大，可能增加微生物污染問題，因此如果水果有過度黑化，並帶腐爛味時，就不建議食用！

發霉

林世航指出，水果皮上本來就有許多共生微生物，放置久了可能產生，醋酸與乳酸等特殊的發酵味，此時都還算可吃的範圍。但當水果過熟腐壞，與環境中的落菌與黴菌作用，有發霉跡象，那即便切除發霉處也不建議食用！

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