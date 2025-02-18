自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》懷疑被洗腦？ 可疑心靈團體4特徵一次看

2025/02/18 20:30

心理師表示，看起來「怪怪的」團體，通常會剝奪成員的自信、樹立權威與建立制度、有同儕壓力與影響力、簽訂保密協定或條款；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，看起來「怪怪的」團體，通常會剝奪成員的自信、樹立權威與建立制度、有同儕壓力與影響力、簽訂保密協定或條款；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前百萬YouTuber家寧在新頻道的首支影片中，拍片風格、動作和語氣與往常大相逕庭，引發網友熱議，擔心是否有捲入可疑團體或宗教；YouTuber錫蘭也出了隻「你的心靈不需要課程」影片，揭露大型團體意識訓練（LGAT）課程。諮商心理師林佳瑾接受《美醫誌》採訪表示，看起來「怪怪的」團體，通常會剝奪成員的自信、樹立權威與建立制度、有同儕壓力與影響力、簽訂保密協定或條款。

林佳瑾指出，生活很難，常常有很多我們做不到、做不好的事情，這時候也許會期待一些成長課程或團體，能夠改善生活，幫助提升自我，原本是如此積極的想法，沒想到卻被不懷好意的心靈操縱手法欺騙，雖然不是所有心靈成長團體都是負面，但在團體中應保持警惕，時時留意的警訊。

看起來「怪怪的」團體特徵

●剝奪成員的自信：通常大型團體的覺醒訓練會先剝奪成員的自信，否認過往的人生歷練，讓人誤以為這是自己現在過得悲慘的原因，導致人們陷入自卑的誤區。

●樹立權威、建立制度：很多時候團體會建立權力制度，塑造領袖人物或學長姊等階級，讓人臣服、信賴，甚至無條件的信仰，讓人以為只要相信或盲從就可以重新找回自信和快樂。

很多時候團體會建立權力制度，塑造領袖人物或學長姊等階級，讓人臣服、信賴，甚至無條件的信仰；圖為情境照。（圖取自freepik）

很多時候團體會建立權力制度，塑造領袖人物或學長姊等階級，讓人臣服、信賴，甚至無條件的信仰；圖為情境照。（圖取自freepik）

●同儕壓力與影響力：制定開發親友加入課程的目標，使其反而變成成員的壓力。例如「這麼好的東西怎麼可以只有我們知道，你也要讓親友一起變好」，結果原本是要讓自己變得輕鬆、安全、自在的團體，卻變成了另一種壓力的來源。

●簽訂保密協定、條款：使人與外界保持距離，利用保密條約，使成員無法對外分享自身的經驗或心得，如此一來成員的交友圈便會越來越狹隘，漸漸地只有團體中的同伴能聊得來，或是必須拉攏親友進團體。

林佳瑾指出，通常在諮商時所簽屬的保密條款，應為「不能分享個案的隱私」，因為我們可能在團體裡聽見別人的辛苦故事，而保密條款的合理健康性是在於不去談論別人，不透露其他參與者的隱私，但是可以談論自己的感受、自主分享，並非濫用這樣的限制，讓你以為只有特定團體裡的人可以信任，或是必須強制邀請他人加入組織。

如何分辨團體是否有正向幫助

林佳瑾說，首先要知道團體或課程的內容、收費標準是否公開透明，合理的專業資訊是否公開，在其網站、文宣或是實體課程中能否進一步查明，讓人在尚未進行前就明確知道需要多少的費用，之後不會再有額外的支出。

林佳瑾進一步指出，專業的課程或團體，是無法被預期療效、在短期內痊癒的，當然多次參與可能會對心靈上有加乘的幫助，但不應誇大效果。此外，在健康的團體中，會受到自主性的尊重，隨時想要離開都是沒有問題的，即便是「中途退出」也不會有壓力，不應出現情緒勒索的狀況，而是以自身選擇為主要的出發點，來達到彼此尊重。

如何幫親友脫離怪團體

林佳瑾說，有時身在圈外的人往往看得比較清楚，當看到親友在「怪怪的」團體時，可以先去理解對方的難處，以「詢問」代替「給建議」，可以詢問對方是不是之前遇到什麼事，以前又是怎麼樣走過來的。若對方願意分享當然很好，但若是不願意的時候，先試著陪伴就好，之後再發展到對話。若對方願意傾訴並開始詢問解決的方式，請陪同他去尋求合法、正當的心理諮商，來解決他的人生困境。

當看到親友在「怪怪的」團體時，可以先去理解對方的難處，以「詢問」代替「給建議」；圖為情境照。（圖取自freepik）

當看到親友在「怪怪的」團體時，可以先去理解對方的難處，以「詢問」代替「給建議」；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中