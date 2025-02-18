健康網》懷疑被洗腦？ 可疑心靈團體4特徵一次看

心理師表示，看起來「怪怪的」團體，通常會剝奪成員的自信、樹立權威與建立制度、有同儕壓力與影響力、簽訂保密協定或條款；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前百萬YouTuber家寧在新頻道的首支影片中，拍片風格、動作和語氣與往常大相逕庭，引發網友熱議，擔心是否有捲入可疑團體或宗教；YouTuber錫蘭也出了隻「你的心靈不需要課程」影片，揭露大型團體意識訓練（LGAT）課程。諮商心理師林佳瑾接受《美醫誌》採訪表示，看起來「怪怪的」團體，通常會剝奪成員的自信、樹立權威與建立制度、有同儕壓力與影響力、簽訂保密協定或條款。

林佳瑾指出，生活很難，常常有很多我們做不到、做不好的事情，這時候也許會期待一些成長課程或團體，能夠改善生活，幫助提升自我，原本是如此積極的想法，沒想到卻被不懷好意的心靈操縱手法欺騙，雖然不是所有心靈成長團體都是負面，但在團體中應保持警惕，時時留意的警訊。

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看起來「怪怪的」團體特徵

●剝奪成員的自信：通常大型團體的覺醒訓練會先剝奪成員的自信，否認過往的人生歷練，讓人誤以為這是自己現在過得悲慘的原因，導致人們陷入自卑的誤區。

●樹立權威、建立制度：很多時候團體會建立權力制度，塑造領袖人物或學長姊等階級，讓人臣服、信賴，甚至無條件的信仰，讓人以為只要相信或盲從就可以重新找回自信和快樂。

很多時候團體會建立權力制度，塑造領袖人物或學長姊等階級，讓人臣服、信賴，甚至無條件的信仰；圖為情境照。（圖取自freepik）

●同儕壓力與影響力：制定開發親友加入課程的目標，使其反而變成成員的壓力。例如「這麼好的東西怎麼可以只有我們知道，你也要讓親友一起變好」，結果原本是要讓自己變得輕鬆、安全、自在的團體，卻變成了另一種壓力的來源。

●簽訂保密協定、條款：使人與外界保持距離，利用保密條約，使成員無法對外分享自身的經驗或心得，如此一來成員的交友圈便會越來越狹隘，漸漸地只有團體中的同伴能聊得來，或是必須拉攏親友進團體。

林佳瑾指出，通常在諮商時所簽屬的保密條款，應為「不能分享個案的隱私」，因為我們可能在團體裡聽見別人的辛苦故事，而保密條款的合理健康性是在於不去談論別人，不透露其他參與者的隱私，但是可以談論自己的感受、自主分享，並非濫用這樣的限制，讓你以為只有特定團體裡的人可以信任，或是必須強制邀請他人加入組織。

如何分辨團體是否有正向幫助

林佳瑾說，首先要知道團體或課程的內容、收費標準是否公開透明，合理的專業資訊是否公開，在其網站、文宣或是實體課程中能否進一步查明，讓人在尚未進行前就明確知道需要多少的費用，之後不會再有額外的支出。

林佳瑾進一步指出，專業的課程或團體，是無法被預期療效、在短期內痊癒的，當然多次參與可能會對心靈上有加乘的幫助，但不應誇大效果。此外，在健康的團體中，會受到自主性的尊重，隨時想要離開都是沒有問題的，即便是「中途退出」也不會有壓力，不應出現情緒勒索的狀況，而是以自身選擇為主要的出發點，來達到彼此尊重。

如何幫親友脫離怪團體

林佳瑾說，有時身在圈外的人往往看得比較清楚，當看到親友在「怪怪的」團體時，可以先去理解對方的難處，以「詢問」代替「給建議」，可以詢問對方是不是之前遇到什麼事，以前又是怎麼樣走過來的。若對方願意分享當然很好，但若是不願意的時候，先試著陪伴就好，之後再發展到對話。若對方願意傾訴並開始詢問解決的方式，請陪同他去尋求合法、正當的心理諮商，來解決他的人生困境。

當看到親友在「怪怪的」團體時，可以先去理解對方的難處，以「詢問」代替「給建議」；圖為情境照。（圖取自freepik）

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