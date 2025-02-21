健康網》咖啡不是喝越多越健康！ 醫：注意3件事

醫師提醒，咖啡不是喝越多越好，適量喝即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天來杯咖啡，可說是現代人日常！預防醫學醫師張適恆指出，喝咖啡不是喝越多越好，目前國際研究對咖啡仍有正負面看法，因此多建議適量喝即可，每天喝1-2杯。不過，若為大量飲用者，就會建議注意焙度、沖泡方式，以免長期下來攝取過多丙烯醯胺；再者，咖啡中的化合物是影響健康「雙面刃」，益於肝臟卻增加三酸甘油脂，建議選擇過濾過的咖啡；最後，高血壓患者每天至多喝1杯咖啡，以免影響血壓控制。

其實國際間針對咖啡與健康間的研究，仍有分歧。張適恆在YouTube頻道「張適恆醫師」發影片引述多項研究。首先2022年南澳州大學研究，便是發現咖啡對認知功能障礙是有著負面的影響；研究發現，每天喝越多咖啡，腦中的白質、灰質與海馬迴的體積都會變小，尤其是每天飲用超過6杯者，罹患認知功能障礙風險增加53％，就算是無咖啡因的咖啡，罹患風險仍增19％。

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可是到了2024年4月，又有1篇研究認為咖啡對健康具有正面影響。該研究針對1萬名美國人的分析，發現每天久坐超過6小時，會增加心血管疾病死亡率，但若久坐者又剛好愛喝咖啡，會使心血管疾病風險增加不明顯，這意味著咖啡對於久坐習慣似乎有些保護力。但2024年7月有篇綜合分析整理14篇研究，卻又發現喝咖啡竟與肺癌風險有正相關，每天多喝250毫升，就會增加6％肺癌風險。

到了2024年9月，1篇英國生物資料庫的研究，分析近20萬名未罹患心血管疾病的英國人發現，每天喝3杯以上咖啡，罹患心血管疾病風險降低近一半。不過，2020年，同樣使用該資料庫做的研究，分析幾萬個37歲以上成年人又發現，咖啡喝多了使認知功能有關的指標下降。

2024年11月《自然期刊》發表1篇2萬多人的研究則發現，每天飲用超過3杯咖啡，能使腸道中的勞森桿菌（有益菌）增加，是不喝咖啡的8倍。

從以上研究結果來看，張適恆總結，光是過去2、3年間，各界對於咖啡的看法就有所不同，使得醫師不確定如何建議最好，因此通常會採取較保守的作法，叫大家適量飲用即可，每天1-2杯。不過，除了適量飲用外，他也建議注意3件事。

醫師表示，高壓萃取如義式濃縮咖啡，溶解出的丙烯醯胺是最少；示意圖。（圖取自freepik）

喝大量咖啡者注意丙烯醯胺

張適恆說明，丙烯醯胺（acrylamide）是種高溫處理會出現的物質，其實咖啡比起其他高溫處理食物而言，丙烯醯胺含量是很低的，若每天喝不到3杯咖啡者，就不用特別擔心，除非是大量飲用，就須特別注意。

張適恆進一步解釋，丙烯醯胺是1種2A等級的致癌物，在烘烤咖啡豆過程中，高溫會催化咖啡豆中的碳水化合物、胺基酸進行梅納反應（Maillard reaction），產生丙烯醯胺，因此烘烤咖啡豆的時間與溫度會影響丙烯醯胺含量。不只如此，當咖啡豆磨成粉時，也會在沖泡過程中將部分丙烯醯胺溶解到咖啡中。

張適恆彙整多項國內外研究得出，以焙度來看，越重焙丙烯醯胺含量越低，原因是隨著烘焙時間增加，產生的丙烯醯胺又會再度被高溫分解掉。另外，針對水煮、滴漏或高壓萃取3種沖泡方式則是發現，土耳其咖啡等水煮咖啡所溶解出的丙烯醯胺是最多，高壓萃取如義式濃縮咖啡，溶解出的丙烯醯胺是最少。

張適恆總結，1天喝不到3杯咖啡者不用擔心咖啡中這一點點的丙烯醯胺，但假設是咖啡重度愛好者，建議選擇較中重焙咖啡豆，並避免用煮的，也應避免喝即溶咖啡，就可避免攝取太多的丙烯醯胺。

高血壓患者每天最多喝1杯

張適恆提及，雖多數長期流行病學研究顯示，適度喝咖啡者，罹患心血管疾病、糖尿病及失智症機會顯著減少，但唯獨對於高血壓的人來說，咖啡並不是那麼友善的飲料。2023年1項日本大阪大學研究發現，收縮壓大於160、舒張壓大於100的高血壓患者來說，每天喝超過1杯，心血管疾病死亡風險會增2.05倍；若只喝1杯，風險就等同於沒喝咖啡者，因此除非高血壓已得到適當控制，不然喝超過1杯咖啡，並非安全行為。

重度飲用者盡可能喝過濾後的咖啡

張適恆提及，咖啡除了含有咖啡因外，還含有許多抗氧化物、多種油脂類，其中包括咖啡醇（Cafestol）與咖啡豆醇（Kahweol）2種化合物，其好比「雙面人」，雖然不少研究發現，2者可抗發炎、保護肝臟，甚至是對抗癌細胞的活性等效果，但同時卻會增加三酸甘油脂與LDL，提高心血管疾病風險。

究竟這些油脂類適不適合喝下肚呢？張適恆引述2020年1項針對50萬名挪威成年人的研究，追蹤20年分析喝咖啡習慣及罹患心血管疾病及死亡率的關係，意外發現，60歲以上的男性，若飲用未過濾的咖啡，心血管疾病風險會增加19％；反之，比起不喝咖啡者，若飲用過濾過的咖啡，其總死亡率可降低15％。

那些屬過濾過的咖啡？張適恆說明，用濾紙或濾布將油性物質過濾掉的咖啡屬此類，如熟知的濾掛式咖啡、冷萃咖啡及虹吸咖啡等，不過，若只喝1-3杯者，就不必過度擔心油脂會影響健康。

醫師建議，重度飲用咖啡者，盡可能喝過濾後的咖啡；示意圖。（圖取自freepik）

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