暫停全民接種！ 本週四起公費流感疫苗限11類對象

疾管署副署長曾淑慧表示，本週四起連同增購疫苗，將只提供65歲以上長者、55歲以上原住民等11類對象施打。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕本週四起增購的10萬劑公費流感疫苗將開打，疾管署副署長曾淑慧表示，原本流感疫苗尚餘幾千劑，預計本週四起連同增購疫苗，將只提供65歲以上長者、55歲以上原住民等11類對象施打，共有2280家醫療院所提供服務，後續將持續監測接種狀況，若不如預期，也會考慮開放全民接種。

曾淑慧指出，增購的10萬劑公費流感疫苗已配送至各縣市，截至2月18日統計，本週四起全國將有2280家合約院所，包含233家醫院、1749家診所、298家衛生所提供疫苗接種服務。

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曾淑慧也說明，包含目前尚未用完的幾千劑公費流感疫苗，本週四起連同增購疫苗，將僅限於適用11類對象，包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

不過，曾淑慧也強調，後續將持續監測接種狀況，若民眾施打意願不如預期，也會考慮開放全民接種。

疾管署已增購10萬劑流感疫苗，預計2/20提供11類高風險對象公費接種。（疾管署提供）

疾管署提供各縣市公費流感疫苗接種院所查詢連結，前往接種前，建議先打電話詢問合約院所確認接種細節。（疾管署提供）

113年度流感新冠疫苗各縣市65歲以上學齡前族群接種情形。（疾管署提供）

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