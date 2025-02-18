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健康網》白頭、青頭韭菜比一比！ 農業部：炒菜選「它」更軟嫩
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕節氣「雨水」今（18）日報到，大啖韭菜正當時！農業部在臉書專頁發文分享韭菜差異，白頭韭菜的韭白較多、葉片較大，口感比青頭韭菜更軟嫩，多用於清炒、涼拌。青頭韭菜的韭白較少、葉片略小，香味比白頭韭菜濃郁，適合包餃子、蚵嗲或做為配料。
「雨水」韭菜最好吃
農業部說，這時東北季風南下，帶來溫暖的氣溫，與高空的濕暖西風交會後，便形成降雨，「春無三日晴」、「春雨綿綿」這兩句話，就是描述春天多雨的情況。
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另外，這也正是韭菜最鮮嫩的時候！老祖先們曾留下了「正月蔥，二月韭」這句俗諺，來告訴子孫們，可要好好把握一年當中，韭菜最好吃的時節，也就是二月。
白頭韭菜VS.青頭韭菜
●栽培方式：白頭韭菜栽培時，會以木屑覆蓋於葉鞘基部，促使基部白化及伸長，青頭韭菜則無覆蓋。
●外觀：白頭韭菜的韭白較多、葉片較大，青頭韭菜的韭白較少、葉片略小。
●味道/口感：白頭韭菜較軟嫩，青頭韭菜辛辣味、香氣更明顯。
●料理方式：白頭韭菜多用於清炒、涼拌，青頭韭菜適合包餃子、蚵嗲或做為配料。
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