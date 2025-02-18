自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》白頭、青頭韭菜比一比！ 農業部：炒菜選「它」更軟嫩

2025/02/18 19:29

農業部說，白頭韭菜軟嫩，多用於清炒、涼拌等料理方式；示意圖。（圖取自photoAC）

農業部說，白頭韭菜軟嫩，多用於清炒、涼拌等料理方式；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣「雨水」今（18）日報到，大啖韭菜正當時！農業部在臉書專頁發文分享韭菜差異，白頭韭菜的韭白較多、葉片較大，口感比青頭韭菜更軟嫩，多用於清炒、涼拌。青頭韭菜的韭白較少、葉片略小，香味比白頭韭菜濃郁，適合包餃子、蚵嗲或做為配料。

「雨水」韭菜最好吃

農業部說，這時東北季風南下，帶來溫暖的氣溫，與高空的濕暖西風交會後，便形成降雨，「春無三日晴」、「春雨綿綿」這兩句話，就是描述春天多雨的情況。

另外，這也正是韭菜最鮮嫩的時候！老祖先們曾留下了「正月蔥，二月韭」這句俗諺，來告訴子孫們，可要好好把握一年當中，韭菜最好吃的時節，也就是二月。

農業部說，白頭韭菜栽培時，會以木屑覆蓋於葉鞘基部，促使基部白化及伸長；示意圖。（資料照）

農業部說，白頭韭菜栽培時，會以木屑覆蓋於葉鞘基部，促使基部白化及伸長；示意圖。（資料照）

白頭韭菜VS.青頭韭菜

●栽培方式：白頭韭菜栽培時，會以木屑覆蓋於葉鞘基部，促使基部白化及伸長，青頭韭菜則無覆蓋。

●外觀：白頭韭菜的韭白較多、葉片較大，青頭韭菜的韭白較少、葉片略小。

●味道/口感：白頭韭菜較軟嫩，青頭韭菜辛辣味、香氣更明顯。

●料理方式：白頭韭菜多用於清炒、涼拌，青頭韭菜適合包餃子、蚵嗲或做為配料。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中