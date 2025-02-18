台南8480劑流感疫苗20日開打 37區衛生所開放時段曝光

台南市獲配8480劑公費流感疫苗，將於2月20日配合全國同步開打，於37區衛生所率先提供11類高風險族群施打；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市獲配8480劑公費流感疫苗，將於2月20日配合全國同步開打，於37區衛生所率先提供11類高風險族群施打；另外，符合資格者亦可同時接種新冠JN.1疫苗。

南市衛生局長李翠鳳表示，目前流感仍處於高峰期，加上適逢開學季，校園群聚風險增加，建議尚未接種疫苗的學生族群及3歲以下幼兒儘早接種，提升防護力、降低重症及死亡風險；也呼籲落實個人防疫措施，遵守「生病不上班、不上課」原則，避免交叉感染，守護自身及親友健康。

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此次公費流感疫苗適用對象，包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中（含高職、五專前三年級）、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類高風險族群。

李翠鳳表示，符合接種資格者請攜帶身分證明文件及健保卡，就近前往所在地衛生所接種；疾病管制署將視疫苗接種情形，滾動式調整是否開放第2階段公費對象50至64歲健康成人，或擴大全民接種，屆時台南市將同步配合辦理與調整。

台南市獲配8480劑公費流感疫苗，將在2月20日於轄內37區衛生所同步開打。（南市衛生局提供）

台南市獲配8480劑公費流感疫苗，將在2月20日於轄內37區衛生所同步開打。（南市衛生局提供）

台南市獲配8480劑公費流感疫苗，將在2月20日於轄內37區衛生所同步開打。（南市衛生局提供）

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