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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

口罩銷量狂飆179％！ CSD中衛曝關鍵

2025/02/18 15:11

今年流感疫情升溫，醫院擠滿就診人潮，許多民眾開始戴口罩自我防護，帶動市場需求飆升。（圖中衛提供）

今年流感疫情升溫，醫院擠滿就診人潮，許多民眾開始戴口罩自我防護，帶動市場需求飆升。（圖中衛提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年流感疫情升溫，醫院擠滿就診人潮，許多民眾開始戴口罩自我防護，帶動市場需求飆升。知名口罩品牌CSD中衛近期銷量暴增，相較前期成長179%，比去年同期也大增76%，銷售表現可說是「強強滾」。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，流感疫情讓民眾的防護意識提升，口罩需求再度攀升，不僅銷量驚人，也顯示消費者對口罩不再只是防疫工具，更希望能兼具時尚感。因應這波潮流，CSD中衛觀察到牛仔元素在時尚圈再度爆紅，特別是黑色丹寧與刷破設計受到潮流愛好者青睞。因此，品牌全新推出「刷破牛仔」口罩，主打礫黑基調，搭配霧面刷破紋理，不只防護力滿分，還能成為穿搭亮點，讓口罩也能展現個人風格。

CSD中衛推出「牛仔COOL」系列口罩，讓丹寧迷們可以自由混搭，輕鬆玩轉各種牛仔風格。 （圖中衛提供）

CSD中衛推出「牛仔COOL」系列口罩，讓丹寧迷們可以自由混搭，輕鬆玩轉各種牛仔風格。 （圖中衛提供）

其實，CSD的藍色牛仔系列早已在市場上掀起熱潮，這次加入黑色牛仔款，營造出神秘、個性兼具的暗黑潮流。新品採用礫黑基底，融合霧面雙灰刷破紋理，低調內斂中帶點不羈，獨特潮流魅力十足。

除了話題新品 「刷破牛仔」，CSD中衛 「牛仔COOL」系列也同步推出四款經典刷色，包括經典牛仔藍、復古水洗牛仔、漸層刷淡牛仔、刷破牛仔，讓丹寧迷們可以自由混搭，輕鬆玩轉各種牛仔風格。

全新「刷破牛仔」口罩將於明（19日）天開賣，在MOMO、PChome、博客來、蝦皮等電商通路上架，想趁這波潮流入手的朋友，千萬別錯過！

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