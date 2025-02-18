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健康網》發霉食品下肚傷身 醫：水果出現「3情形」必丟！
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕病從口入！發現食物發霉時，一定要整顆丟掉。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，長期食用發霉水果恐不利於腸胃、肝、腎臟健康，甚至導致免疫力下降、慢性炎症或癌症風險上升，只要看到發霉、異味或變色水果務必整顆丟棄，千萬別因為節省，而影響健康。
常吃發霉水果 對身體3傷害
為什麼發霉的水果不能吃？黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，水果富含有機酸，能抑制細菌生長，使其保存時間較長。然而，一旦水果發霉，表示霉菌已經開始繁殖，並可能釋放有害毒素。即使削去表面發霉部分，霉菌的菌絲可能已深入果肉內部，使其仍然具有潛在危害，長期食用，恐影響身體健康：
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●肝腎受損：部分霉菌會產生黃麴毒素（Aflatoxin），對肝臟與腎臟造成不可逆傷害。
●免疫力下降：霉菌毒素可能影響免疫系統，增加感染風險。
●消化道問題：攝入霉菌可能導致腸胃炎、噁心、腹瀉、嘔吐等消化道不適。
黃軒建議，當發現水果疑似變質，如出現霉斑的水果，或是散發酒糟味、酸腐味等異常氣味水果，甚至是果肉出現黑斑、藍綠斑等異常色塊者，應立即丟棄。
4招避免吃到發霉水果
●切檢果核：蘋果等水果常從果核開始發霉，食用前應剖開確認。
●適當儲存：成熟水果需冷藏保存，避免塑膠袋密封導致容易濕腐。
●及時食用：已切開或氧化的水果應儘快食用完畢。
●自製鮮飲：建議自行選購新鮮水果製作果汁，避免商家使用次級品。
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