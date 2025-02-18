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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》發霉食品下肚傷身 醫：水果出現「3情形」必丟！

2025/02/18 15:39

醫師提醒，水果一旦發霉，就表示霉菌已經開始繁殖，釋放有害毒素，即使削去發霉部分，霉菌的菌絲恐早已深入果肉內部，仍會影響健康；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提醒，水果一旦發霉，就表示霉菌已經開始繁殖，釋放有害毒素，即使削去發霉部分，霉菌的菌絲恐早已深入果肉內部，仍會影響健康；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕病從口入！發現食物發霉時，一定要整顆丟掉。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，長期食用發霉水果恐不利於腸胃、肝、腎臟健康，甚至導致免疫力下降、慢性炎症或癌症風險上升，只要看到發霉、異味或變色水果務必整顆丟棄，千萬別因為節省，而影響健康。

常吃發霉水果 對身體3傷害

為什麼發霉的水果不能吃？黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，水果富含有機酸，能抑制細菌生長，使其保存時間較長。然而，一旦水果發霉，表示霉菌已經開始繁殖，並可能釋放有害毒素。即使削去表面發霉部分，霉菌的菌絲可能已深入果肉內部，使其仍然具有潛在危害，長期食用，恐影響身體健康：

●肝腎受損：部分霉菌會產生黃麴毒素（Aflatoxin），對肝臟與腎臟造成不可逆傷害。

●免疫力下降：霉菌毒素可能影響免疫系統，增加感染風險。

●消化道問題：攝入霉菌可能導致腸胃炎、噁心、腹瀉、嘔吐等消化道不適。

醫師指出，誤吃發霉水果恐出現噁心、腹瀉、嘔吐等消化道不適症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，誤吃發霉水果恐出現噁心、腹瀉、嘔吐等消化道不適症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃軒建議，當發現水果疑似變質，如出現霉斑的水果，或是散發酒糟味、酸腐味等異常氣味水果，甚至是果肉出現黑斑、藍綠斑等異常色塊者，應立即丟棄。

4招避免吃到發霉水果

●切檢果核：蘋果等水果常從果核開始發霉，食用前應剖開確認。

●適當儲存：成熟水果需冷藏保存，避免塑膠袋密封導致容易濕腐。

●及時食用：已切開或氧化的水果應儘快食用完畢。

●自製鮮飲：建議自行選購新鮮水果製作果汁，避免商家使用次級品。

醫師建議，自行選購新鮮水果製作果汁，可避免食用到發霉水果；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，自行選購新鮮水果製作果汁，可避免食用到發霉水果；圖為情境照。（圖取自freepik）

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