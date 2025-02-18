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健康網》卸粧幾次才乾淨？ 食藥署給「正解」讓皮膚水噹噹

2025/02/18 14:22

食藥署建議，卸粧時視需求使用清潔產品，不需過度卸粧，避免破壞肌膚屏障；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

食藥署建議，卸粧時視需求使用清潔產品，不需過度卸粧，避免破壞肌膚屏障；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕卸粧時擔心化妝品殘留臉上，而習慣多次卸粧？食藥署指出，卸粧過於頻繁，可能會破壞肌膚屏障，導致乾燥、泛紅或敏感問題，因此正常情況下，只需每天卸粧1次；若僅使用無色彩防曬者，則是建議視需求使用清潔產品。

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文分享，比起化粧，卸粧知識更為重要，因好好卸粧可讓肌膚保養事半功倍，下為卸粧3大重點：

1.正常情況下，畫一般粧容者，只需每天一次，晚上卸粧即可，無須過度清潔，就能讓肌膚徹底清潔並舒緩。

2.若是無粧狀態，只擦無色彩防曬品時，可視需求使用清潔產品，不需過度卸粧，避免破壞肌膚屏障。

3.別過度清潔，若卸粧過於頻繁，可能會破壞肌膚屏障，導致乾燥、泛紅或敏感問題。另外，在卸粧後，記得搭配洗臉劑進行清潔，並使用保濕產品，讓肌膚保持水潤！

食藥署提醒，卸粧後記得搭配洗臉劑進行清潔，並使用保濕產品，讓肌膚保持水潤；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，卸粧後記得搭配洗臉劑進行清潔，並使用保濕產品，讓肌膚保持水潤；圖為情境照。（圖取自freepik）

卸粧濕巾是一次性用品 注意3件事

另外，許多人也喜歡使用卸粧濕巾卸粧，抽出1張即可輕鬆卸粧，快速又方便攜帶！食藥署也曾指出，這類卸粧濕巾是一次性的清潔用品，用過記得要丟掉，不要重複用！別想著要節省，殘留在卸粧巾上的彩粧、髒污長菌又抹在臉上，不利於肌膚健康。另外，也提醒，使用卸粧濕巾時，應避免過度拉扯肌膚使用到眼睛和嘴唇周圍，同時，卸粧後記得要使用清水洗臉，將臉部清潔乾淨。

食藥署提醒，卸粧後記得要使用清水洗臉，將臉部清潔乾淨。；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，卸粧後記得要使用清水洗臉，將臉部清潔乾淨。；圖為情境照。（圖取自freepik）

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