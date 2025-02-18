新型仿生乳房 盼乳癌術後重建恢復「感覺」

1項創新仿生乳房技術正於美國臨床試驗，目標讓乳癌患者重拾「感覺」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕由於乳房重建手術常伴隨神經切斷，使患者無法感知觸摸與溫度外，還易引發長期疼痛與性功能障礙，嚴重影響生活品質。1項創新仿生乳房技術正於美國臨床試驗，目標在幫助乳癌患者在乳房切除後重建時恢復觸感。

《每日郵報》報導指出，該裝置採植入式設計，由電池供電，其核心為一枚約等同2便士硬幣大小的感測器，安置於乳房中部、乳頭附近的皮下，並與植入電極連結。裝置內置處理器，能將觸碰所產生的機械能轉換為電信號，模擬出自然觸感，協助患者重拾乳房知覺。

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據統計，英國每年約有55,000名女性罹患乳癌，近15,000人接受乳房切除，其中約31%選擇重建。此外，2009年哥本哈根大學研究指出，約25%至50%的患者長期飽受疼痛困擾；而美國德雷克賽爾大學則發現，高達77%的乳房切除患者可能遭遇性功能障礙。

芝加哥大學婦產科教授林道（Stacy Lindau）表示，乳癌患者不願乳房麻木，她們渴望透過觸感感受擁抱與性福，藉此建立乳房歸屬感。當乳房失去感覺，大腦便難以辨識該部位屬於自身，這種心理與生理脫節，令患者感到極度不安與失落，雖然過去曾嘗試藉由皮瓣手術重建神經，但效果有限，且多數患者亦不適用此法。

針對此困境，林道教授與神經科學家本斯邁亞（Sliman Bensmaia）攜手合作，借鑒本斯邁亞研發義肢觸感技術的經驗，推出此仿生乳房裝置。目前，該技術已在8名接受乳房切除及重建的女性中展開初步試驗。試驗中，患者於重建手術首階段植入電極，初期電線會暫時從皮膚外伸出，預計每週2次以外部供電進行數分鐘的電刺激，未來則計劃將所有導線完全內置，以達到更自然的觸感恢復效果。

展望未來，研發團隊希望根據不同體型設計各種尺寸的感測器，令裝置成為乳房重建不可或缺的一部分，甚至普及於未接受重建的乳房切除患者。如此一來，不僅可改善觸覺缺失，也有助於恢復患者對自身身體的認同感，提升心理與性生活品質。

倫敦乳房研究所腫瘤整形外科醫師莫克貝爾（Kefah Mokbel）指出，仿生乳房技術結合活體組織與尖端科技，雖具革新潛力，但面臨多重挑戰。他強調，關鍵在於確保植入組織長期健康、實現自然穩定的神經刺激，以及透過長期研究驗證裝置效果。

莫克貝爾亦提及，適當的切口位置可減少乳房神經損傷，結合神經保留與顯微神經再接合技術，或可在仿生乳房普及前提供改善觸感的替代方案。

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