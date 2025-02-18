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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

基隆公費流感疫苗20日開打 7區衛生所可接種

2025/02/18 12:58

基隆市20日起在7區衛生所為民眾接種流感疫苗。（記者盧賢秀攝）

基隆市20日起在7區衛生所為民眾接種流感疫苗。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕前日藝人大S在日本罹患流感猝逝，引起許多民眾搶打流感疫苗，各地的流感疫苗用磬。衛福部追加10萬劑的流感疫苗分配各縣市，基隆市衛生局表示，將於20日起在7區的衛生所為民眾打流感疫苗。

衛生局表示，衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，基隆市分配到1490劑，依各區65歲以上人口數分配劑量給各區衛生所，20日上午9時至11時開始接種。

衛生局呼籲，這次追加流感疫苗的優先施打對象，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養、長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、罕病及重大傷病患者）、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中高職學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類高風險族群。

基隆市衛生局長張賢政呼籲65歲以上長者踴躍接種，發揮群體免疫效果；也期待並感謝市民接種當天能有耐心排隊依序接種。從這一波流感的狀況來看，去年12月到今年1月是流感的高峰期，日本在農曆春節期間疫情已經逐漸趨緩，國內在農曆年後也已經逐漸緩和，但希望高風險族群能夠施打，強化免疫力。

衛生局提醒市民，除接種流感疫苗外，請加強個人防護，勤洗手、戴口罩、保持社交距離及避免至人潮擁擠處；如果出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀，請儘速就醫並在家休息，落實不上班不上課，以保護自己與他人。

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