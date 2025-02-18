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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

彰縣公費流感疫苗獲配5500劑 籲符合者20日盡速施打

2025/02/18 12:24

彰化縣的流感疫苗接種率向來名列前茅，今年65歲以上長者接種率已達55%，為全國第一。（圖衛生局提供）

彰化縣的流感疫苗接種率向來名列前茅，今年65歲以上長者接種率已達55%，為全國第一。（圖衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕因名人效應加上天氣太冷，醫院病患人滿為患，全台公費流感疫苗上個月被搶打一空，行政院因應國人需求緊急同意衛福部增購10萬劑，彰化縣配發到5500劑，疫苗已到貨，全台同步在20日開放接種服務。

彰化縣流感疫苗接種率全國排名向來數一數二，今年65歲以上長者接種率約55%，全國最高，而這次增購疫苗開放對象有11類，65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、身體質量指數BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

衛福部增購的公費疫苗中，共有11大類民眾符合施打資格。（圖衛生局提供）

衛福部增購的公費疫苗中，共有11大類民眾符合施打資格。（圖衛生局提供）

衛生局疾病管制科長王曉琪表示，這次拿到的5500劑會分配至全縣各合約醫療院所，數量其實並不多，因此強烈建議符合資格的民眾，把握2月20日正式開放的第一時間前往接種，「晚一步，就可能錯過！」至於會不會再度上演「搶打潮」，或反倒遇上「沒人排隊」而得急著催打的戲碼，還得等到施打日當天才見分曉。

「台灣人的『健忘症』，可是一點也不稀奇！」有醫師笑說，過去也曾出現疫苗一開打就吵著「不夠」的情況，但過不了多久，又可能冷下來，導致醫療院所怕疫苗擺到效期過了。這次增購流感疫苗到底會不會重演同樣情節？衛生單位及醫療院所嚴陣以待。

王曉琪強調，只要疫苗還有剩，都會盡量協調調配、避免浪費，呼籲民眾別一時跟風或一時疏忽，身體健康才是最重要的事。

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